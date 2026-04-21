Як по-різному батьки та діти бачать і сприймають ШІ

Ще кілька років тому штучний інтелект здавався чимось із наукової фантастики, а сьогодні ж він швидко стає важливою частиною нашого повсякденного життя, адже він присутній у смартфонах, пошуках, навчанні та навіть у спілкуванні.

І поки дорослі намагаються оцінити ризики, підлітки вже інтегрували ШІ у власне життя, про це розповіло видання SheKnows. Новий звіт показує, що родини одночасно відчувають і захоплення, і тривогу що до цього, та й дивляться на одні й ті самі речі досить по-різному.

ШІ все змінить

Більшість батьків переконані, що ШІ стане такою ж революцією, як інтернет або електрика. Дорослі вважають, що він кардинально змінить життя та й підлітки загалом із цим погоджуються, проте дивляться на це оптимістичніше. Вони вірять у позитивний вплив у найближчому майбутньому та у довгостроковій перспективі.

Серед батьків думки розділилися майже 50 на 50, хтось очікує користь від використання ШІ, інші ж вбачають можливу шкоду. Попри різницю, обидва покоління визнають, що залежність від ШІ лише зростатиме. Близько 70% батьків і 60% підлітків вважають, що у майбутньому люди не зможуть жити без цих технологій.

Підліткове використання ШІ

Одним із найцікавіших висновків стало те, що батьки часто не до кінця розуміють, як саме їхні діти використовують AI. Близько половини батьків і самі регулярно користуються такими інструментами. Водночас майже дві третини підлітків використовують їх хоча б іноді.

І найважливіше тут — це різниця у цілях. Батьки припускають, що підлітки використовують ШІ для розваг або спілкування. Насправді ж усе значно практичніше, підлітки використовують ШІ для пошуку інформації та допомоги з домашніми завданнями.

ШІ-чатботи вже стали звичним інструментом для навчання, мозкового штурму та дослідження тем. Причому цей процес відбувається швидше, ніж школи та батьки встигають адаптуватися до нього.

Конфлікт у навчанні

Саме освіта стала точкою найбільшої напруги. 58% підлітків вважають, що ШІ може покращити навчання та лише 41% батьків з цим погоджуються. Ще показовіша різниця у ставленні до використання ШІ у різних завданнях, батьки вважають це неетичним, а от підлітки інноваційним і навіть бажаним.

Втім, у всьому цьому є й спільна думка, як діти, так і дорослі вважають, що школи повинні навчати відповідального використання ШІ.

Попри різні погляди, є те, що об’єднує покоління — страх за творчість. Більше як половина опитаних батьків і дітей вважають, що надмірна залежність від AI може знизити креативність. Це логічна тривога, адже якщо технології беруть на себе мислення, аналіз і генерацію ідей, чи не втратимо ми здатність робити це самостійно.

Безпека

Для дорослих головний тригер не стільки навчання, скільки безпека. Серед ключових страхів було виділено збір персональних даних дітей, можливе зловживання інформацією, фейкові акаунти та імітація людей.

При цьому половина батьків зізнаються, що вони мало чи зовсім не розуміють, як працюють системи безпеки штучного інтелекту. Це створює складність, адже важко встановлювати правила, коли не до кінця розумієш сам інструмент.

Штучний інтелект уже став частиною життя підлітків, навіть якщо дорослі ще до кінця це не усвідомили. Різниця у сприйнятті між поколіннями природна, адже діти бачать можливості, а батьки ризики. Проте ця різниця не є проблемою, а радше шанс створити нову культуру взаємодії з технологіями, у якій є місце і для інновацій, і для відповідальності.