Дата публікації
Категорія
Діти
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Навіщо вводити у прикорм малюка алергени та як це правильно робити: поради педіатрині

Перші кроки у прикормі — особливо важливий етап у житті дитини. Саме зараз організм знайомиться з новими продуктами, у тому числі й з тими, які можуть викликати алергію.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Педіатриня Вікторія Хоменко наголошує, що правильне та поступове введення алергенів допоможе сформувати у малюка толерантність і знизити ризик розвитку харчової алергії у майбутньому.

Важливість вживання алергенів

Формування толерантності до алергенів починається ще до народження дитини. Майбутня мама, коли харчується різноманітно та збалансовано, передає дитині певний «алергенний досвід» через плаценту. Це означає, що у раціоні вагітної жінки, за відсутності медичних протипоказань, можуть бути молочні продукти, яйця, риба, морепродукти, арахіс, соя, глютен, кунжут та інші потенційні алергени.

Коли починати вводити алергени у прикорм

За сучасними рекомендаціями, знайомство з алергенними продуктами бажано розпочати приблизно з 6 місяців. Важливо робити це повільніше, ніж з іншими стравами, особливо якщо у сім’ї є випадки алергії.

Основні принципи:

  • Вводьте кожен алерген окремо, так легше відстежити реакцію.

  • Починайте з мінімальної кількості, наприклад, ¼ ч. л, поступово збільшуйте порцію.

  • Пропонуйте алерген двічі через день, за відсутності реакції можна збільшити частоту.

  • Після того, як продукт введено, продовжуйте давати його регулярно для підтримки толерантності.

З якими продуктами краще поєднувати

Алергени краще пропонувати разом із продуктами, які дитина вже добре їсть і на які немає реакції. Наприклад, яйце можна змішати з овочевим пюре, а арахісову пасту з вівсянкою.

Чого уникати під час введення алергенів

У період знайомства з новими продуктами не варто давати дитині велику кількість продуктів із високим вмістом гістаміну, адже вони можуть спричинити псевдоалергічну реакцію. До таких належать:

  • цитрусові

  • полуниця, малина, суниця

  • томати

  • авокадо

Ознаки можливої реакції

За введення нового алергену слід уважно спостерігати за дитиною. Тривожні симптоми: висипка, блювання, зміни у диханні чи набряки слизової. У такому випадку потрібно негайно звернутися до лікаря.

Правильне введення алергенних продуктів — це інвестиція у здоров’я дитини. Поступовість, уважність та регулярність допоможуть сформувати у малюка толерантність до багатьох продуктів і зменшити ризик алергії у майбутньому. А головне — цей процес варто проводити у тісній співпраці з педіатром, який підкаже оптимальну схему прикорму саме для вашої дитини.

