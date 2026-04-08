Як використання ґаджетів малюками впливає та змінює їхню мову

Питання впливу гаджетів на дітей давно перестало бути теоретичним. За словами видання PsyPost, багато малюків до двох років проводять біля екранів близько двох годин на день, найчастіше за переглядом відео чи телебачення.

Довгий час науковці оцінювали лише загальний словниковий запас, чим більше екранного часу — тим менше слів. Але нове дослідження, опубліковане у журналі Developmental Science, пропонує глибший погляд: цифровий контент впливає не тільки на кількість, а й на структуру дитячої мови.

Дослідження науковців

Команда науковців залучила 388 батьків дітей віком від 17 до 30 місяців, саме у цей період відбувається так званий «мовний стрибок». Батьки повідомляли, скільки часу дитина проводить перед екранами, наприклад, телевізором, планшетом і відеозв’язком, заповнювали спеціальний мовний опитувальник і відзначали слова, які дитина вже може вимовити.

У середньому діти дивилися відео близько 110 хв на день і це найпоширеніший тип цифрової активності.

Головний висновок

Попередньо вже було відомо, що надмірний перегляд неякісного контенту пов’язаний із меншим словниковим запасом. Але цього разу виявилося дещо цікавіше, а саме, діти, які використовувати більше екранного часу мали інший «профіль» слів.

Які слова «зникають»

У дітей, які багато дивляться відео, виявили меншу частку слів, які позначають частини тіла, наприклад, ніс, вуха чи ноги. І це логічно, адже такі слова зазвичай вивчаються через фізичний контакт, коли дитина може торкнутися, показати та повторити.

Які слова з’являються

Натомість в «екранних» дітей більше слів, пов’язаних із:

Людьми: мама, тато, бабуся, вчитель або дитина

Предметами інтер’єру: диван, кухня чи телевізор

Ймовірне пояснення цього — сам контент або контекст перегляду, наприклад, дитина дивиться відео, коли сидить на дивані поруч із батьками.

Цікаво, що дослідження не виявило змін у таких категоріях, як тварини, їжа, іграшки чи транспорт. Також екранний час не вплинув на тип мислення, я саме слова, пов’язані з формою, як от м’яч або чашка, та словами, які пов’язані з матеріалом, як от пюре чи крейда. Цей баланс залишився стабільним.

Важливість дослідження

Дослідження підкреслює головну ідею, що вплив гаджетів — не «добре чи погано», а складний та багатошаровий процес. Адже неякісний контент може зменшувати словниковий запас, але якісний, освітній та інтерактивний, навпаки, може допомагати.

Ще один важливий момент — контекст. Дитина не живе лише у світі екранів, якщо в її житті є жива комунікація, ігри та взаємодія з батьками, розвиток мови може залишатися активним і повноцінним навіть за наявності гаджетів.

Поради

Замість жорстких заборон, варто обирати реалістичний підхід:

обмежувати екранний час

звертати увагу на якість контенту

обирати освітні та соціально-інтерактивні формати

не замінювати гаджетами живе спілкування

І головне — не прагнути ідеалу, іноді кілька хвилин мультика можуть дати батькам ресурс, який потім повернеться дитині у вигляді уваги та турботи.

Важливо також пам’ятати, що дані базуються на відповідях батьків, тож можлива похибка, дослідження не доводить причинно-наслідковий зв’язок і не враховано детально зміст відео. Тому наука ще шукає точні відповіді.

Екрани вже стали частиною дитинства і це факт, який неможливо ігнорувати. Але замість страху варто обрати усвідомленість. Гаджети автоматично не «псують» розвиток, вони змінюють його траєкторію і саме дорослі визначають, у який бік вона піде. Бо мова дитини формується не лише з екранів, а з розмов, дотиків, гри та живої присутності поруч.