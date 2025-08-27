Як запобігти розвитку алергії: пояснює лікарка / © Credits

Педіатриня Вікторія Хоменко спеціально для Eurolab.clinic поділилася порадами, як правильно діяти майбутнім мамам, батькам немовлят і сім’ям, де є діти з групи ризику.

Алергія починається ще до народження

Лікарка наголошує, що профілактику варто починати ще під час вагітності. Харчування майбутньої мами має бути різноманітним, збалансованим і не надто обмежувальним. Відмова від великої кількості продуктів «на всяк випадок» не зменшує ризик алергії у дитини, а може навіть нашкодити.

Особливо важливо уникати тютюнового диму та надмірного вживання оброблених продуктів із хімічними домішками.

Грудне вигодовування та введення прикорму

Перші місяці життя — критичний період для формування імунної системи.

Грудне молоко — найкращий спосіб зміцнити захисні механізми організму. Якщо немає протипоказань, лікарі радять годувати грудьми хоча б до 6 місяців.

Введення алергенних продуктів. Відкладати знайомство малюка з потенційними алергенами (яйця, риба, горіхи, молочні продукти, глютен) не варто. Навпаки, поступове введення цих продуктів між 6 та 12 місяцями зменшує ризик алергії у майбутньому.

«Стерильне» дитинство — не завжди корисне

Батьки часто намагаються максимально захистити дитину від мікробів. Та лікарка Хоменко наголошує: надмірна стерильність не допомагає.

Контакт із природними алергенами (тварини, пилок, пил) потрібен у помірних дозах.

Важливо, щоб дитина відвідувала дитячий садок чи інші колективи, де формуються природні захисні реакції організму.

Не варто без потреби призначати антибіотики, вони знищують корисну мікрофлору, яка формує імунітет.

Вакцинація як захист

Ще один важливий компонент профілактики — планові щеплення. Вакцинація допомагає уникнути важких інфекцій, які можуть запускати чи ускладнювати алергічні захворювання.

Коли звертатися до алерголога

Якщо у дитини чи дорослого з’являються:

висипання,

тривала нежить або кашель без інфекційних причин,

реакції на їжу чи укуси комах,

— варто звернутися до алерголога. Своєчасна діагностика дозволяє визначити подразник і підібрати стратегію лікування, що допоможе уникнути переходу алергії у хронічну форму.

Запобігти алергії повністю неможливо, але сучасна медицина дає інструменти для зниження ризиків. Правильне харчування матері під час вагітності, грудне вигодовування, раннє введення прикорму, уникання зайвої стерильності, вакцинація та здоровий контакт із навколишнім світом допомагають сформувати стійкий імунітет у дитини.

А головне, за перших підозр на алергію важливо не займатися самолікуванням, а консультуватися з лікарем.