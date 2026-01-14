Як зберегти баланс у батьківстві після розлучення, коли колишній партнер стежить за вашими дітьми / © Credits

Реклама

Саме про таку ситуацію розповіло видання The Washington Post, розглянувши приклад родини, у якій підлітки відчувають на собі «контроль» матері під час перебування з батьком.

Для прикладу, видання обрало історію батька двох підлітків, який розповів, що він поважає приватність своїх синів і не стежить за ними через телефони, бо керується золотим правилом — «стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе». Але його колишня дружина робить все навпаки, вона відстежує їхні переміщення, навіть коли вони перебувають з ним.

Іноді колишня надсилає повідомлення на кшталт, «Хіба на запізно для того, щоб син був у дівчини?» Навіть якщо це безпечна зустріч, батько відчуває себе під постійним наглядом. Така поведінка порушує баланс і створює напругу не лише для нього, а й для дітей.

Реклама

Як знайти компроміс

Слухати та не засуджувати. Замість конфронтації спробуйте дізнатися, чому колишній партнер хвилюється. «Я помітив (ла), що ти переживаєш, коли діти у мене. Розкажи, чому так» — просте питання може зменшити напруження.

Встановити чіткі межі. Під час перебування дітей у батька чи матері можна домовитися, що «Якщо немає надзвичайної ситуації, я не відповідатиму на повідомлення». Це допоможе повернути контроль над власним часом і зменшити постійний тиск.

Бути опорою для дітей . Підлітки можуть відчувати сум’яття через надмірний контроль одного з батьків. Важливо слухати їхню фрустрацію, підтримувати довіру та пояснювати, що конфлікти між батьками — не їхня провина.

Не підривати повагу до одного з батьків . Важливо уникати оцінок і критики колишнього партнера при дітях, навіть якщо ви сердитеся. Зосередьтеся на безпеці та емоційному щасті дітей.

Підтримка для себе . Друзі, терапевт або коуч можуть стати «звуковою дошкою», допомагати не втратити терпіння та бачити ширшу картину.

Ситуації з надмірним контролем не мають швидкого вирішення. Але важливо пам’ятати, що найбільша жертва у цій ситуації — діти. Постійна підозрілість і стеження можуть навчити їх хитрувати чи приховувати факти.

Якщо зосередитися на терпінні, емпатії та чітких межах, один з батьків може не лише зменшити стрес у власному житті, а й зберегти міцний зв’язок із підлітками. Іноді саме спокій та послідовність стають найпотужнішою «зброєю» у світі сучасного батьківства після розлучення.