Яким має бути колір випорожнень у малюків: розповідає педіатриня

Яким має бути колір випорожнень у малюків

Колір випорожнень малюка може багато розповісти про його харчування та стан травної системи. Педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV пояснила, як орієнтуватися у цій темі.

Колір стільця у немовлят може варіюватися від жовтого до зеленуватого та навіть коричневого, і це зазвичай нормально. Відтінок залежить від багатьох факторів:

Грудне вигодовування: у малюків на грудному молоці колір випорожнень може змінюватися від насичено-жовтого до зеленувато-жовтого, особливо якщо мама часто змінює груди під час годування. Це пов’язано з тим, що дитина отримує більше лактози та молочного цукру, які впливають на колір.

Молочні суміші: у дітей, які харчуються адаптованою сумішшю, колір стільця може бути від світло-жовтого до оливково-зеленого, що також вважається нормою. Спеціальні лікувальні чи гіпоалергенні суміші можуть давати насиченіші зелені відтінки.

Прикорм: після введення овочів, фруктів або ягід у прикорм стілець може змінювати колір відповідно до їжі. Наприклад, буряк, чорниця чи шпинат забарвлюють випорожнення у відповідний відтінок і це абсолютно безпечно.

У нормі колір може коливатися від світло-жовтого до коричневого чи зеленуватого, і це не повинно викликати тривоги.

Коли варто бити на сполох

Є кольори стільця, які сигналізують про проблеми та потребують консультації педіатра:

Білий чи дуже світлий стілець: може свідчити про проблеми з печінкою чи жовчовивідними шляхами.

Чорний чи темно-червоний стілець: може бути ознакою кровотечі у шлунково-кишковому тракті та потребує термінового обстеження.

Такі випадки є винятковими та зазвичай дитина почувається некомфортно, виявляються додаткові симптоми на кшталт, блювання, блідість і слабкість.

Поради

Спостерігайте за регулярністю та консистенцією: колір важливий, але ще важливіша текстура та частота випорожнень. Ведіть «щоденник прикорму»: записуйте, які продукти вводили у раціон, це допоможе зрозуміти відтінки стільця. Не панікуйте через різноколірні відтінки: зелений, оливковий, жовтий та коричневий — варіанти норми. Консультуйтеся з педіатром за сумнівних змін: будь-яке незвичне знебарвлення чи зміна консистенції стільця — привід для огляду.

Колір випорожнень дитини — це важливий показник її здоров’я, але він не завжди сигналізує про проблему. Жовті, зелені, оливкові та навіть коричневі відтінки у немовлят є нормою, а зміни пов’язані з харчуванням і віком малюка. Білий чи чорний стілець — тривожна ознака, яка потребує медичної уваги.