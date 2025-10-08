- Дата публікації
-
- Категорія
- Діти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 2 хв
Яким має бути колір випорожнень у малюків: розповідає педіатриня
Батьки новонароджених часто звертають увагу на найрізноманітніші деталі, але колір випорожнень дитини — один із головних сигналів, на який варто звернути увагу.
Колір випорожнень малюка може багато розповісти про його харчування та стан травної системи. Педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV пояснила, як орієнтуватися у цій темі.
Колір стільця у немовлят може варіюватися від жовтого до зеленуватого та навіть коричневого, і це зазвичай нормально. Відтінок залежить від багатьох факторів:
Грудне вигодовування: у малюків на грудному молоці колір випорожнень може змінюватися від насичено-жовтого до зеленувато-жовтого, особливо якщо мама часто змінює груди під час годування. Це пов’язано з тим, що дитина отримує більше лактози та молочного цукру, які впливають на колір.
Молочні суміші: у дітей, які харчуються адаптованою сумішшю, колір стільця може бути від світло-жовтого до оливково-зеленого, що також вважається нормою. Спеціальні лікувальні чи гіпоалергенні суміші можуть давати насиченіші зелені відтінки.
Прикорм: після введення овочів, фруктів або ягід у прикорм стілець може змінювати колір відповідно до їжі. Наприклад, буряк, чорниця чи шпинат забарвлюють випорожнення у відповідний відтінок і це абсолютно безпечно.
У нормі колір може коливатися від світло-жовтого до коричневого чи зеленуватого, і це не повинно викликати тривоги.
Коли варто бити на сполох
Є кольори стільця, які сигналізують про проблеми та потребують консультації педіатра:
Білий чи дуже світлий стілець: може свідчити про проблеми з печінкою чи жовчовивідними шляхами.
Чорний чи темно-червоний стілець: може бути ознакою кровотечі у шлунково-кишковому тракті та потребує термінового обстеження.
Такі випадки є винятковими та зазвичай дитина почувається некомфортно, виявляються додаткові симптоми на кшталт, блювання, блідість і слабкість.
Поради
Спостерігайте за регулярністю та консистенцією: колір важливий, але ще важливіша текстура та частота випорожнень.
Ведіть «щоденник прикорму»: записуйте, які продукти вводили у раціон, це допоможе зрозуміти відтінки стільця.
Не панікуйте через різноколірні відтінки: зелений, оливковий, жовтий та коричневий — варіанти норми.
Консультуйтеся з педіатром за сумнівних змін: будь-яке незвичне знебарвлення чи зміна консистенції стільця — привід для огляду.
Колір випорожнень дитини — це важливий показник її здоров’я, але він не завжди сигналізує про проблему. Жовті, зелені, оливкові та навіть коричневі відтінки у немовлят є нормою, а зміни пов’язані з харчуванням і віком малюка. Білий чи чорний стілець — тривожна ознака, яка потребує медичної уваги.