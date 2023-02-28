Із навчальною метою: освітяни створили для школярів комп'ютерну гру з цікавими фактами про Україну

Освітяни з дистанційної школи Unicorn School створили навчальний проєкт для школярів "100 причин пишатися тим, що я – українець", який сприяє розвитку маленьких українців. Це безплатна освітня платформа, яка побудована у форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатися та докладно вивчити сто найважливіших фактів про Україну.

Програма має знання з географії, про міста та населення України, ІТ, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію, промисловість, спорт і відомих українців.

Щоб взяти участь, необхідно безкоштовно зареєструватися на платформі за посиланням і почати захопливу подорож.

Навчання відбувається в ігровому форматі: кожен учасник матиме власного аватара, який буде досліджувати карту королівства знань, а завдання учасника – "захопити королівство", звісно, знаннями. Щоб це зробити, необхідно відкривати міста, кожне з яких містить інформацію з цікавим фактом про Україну та кілька випробувань, які мають закріпити знання. За вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети і кристали, за допомогою яких зможе "прокачати" свого аватара і позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну. Головне завдання – зібрати всі ачівки, тобто досягнення в кожній категорії, щоб стати найкращим знавцем причин пишатися своєю країною.

Протягом наступного місяця, від 28 лютого до 31 березня, учасники мають відкрити карту і змагатися між собою у здобутті винагород, а 1 квітня викладацький колектив Unicorn School визначить переможців, на яких чекають цінні призи.

Після місяця змагань платформа продовжуватиме працювати й надалі, тож до вивчення цікавих фактів про Україну завжди можна буде повернутися і освіжити свої знання.

Нагадаємо, раніше команда українських розробників із вище згаданої віртуальної школи створила перший у світі мобільний застосунок для смартфонів і планшетів, який дозволяє навчатися навіть під час блекауту, без світла та інтернету у форматі комп'ютерної гри.

Читайте також: