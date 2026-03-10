Хто насправді впливає на підлітків / © www.credits

Усе значно складніше — виявляється, у підлітковому соціальному світі існують дві різні «валюти впливу» — приватна та публічна.

Підлітковий вік — це період, коли дружба стає центром соціального життя. Діти починають менше орієнтуватися на батьків і більше — на однолітків. Саме тому поняття «тиску однолітків» давно стало частиною популярної культури. Про це розповіло видання SheKnows.

У фільмах і серіалах часто здається, що головний вплив мають «найпопулярніші діти» у школі. Але чи дійсно це так, вирішили розібратися дослідники з Florida Atlantic University і провели масштабне дослідження, яке показало, що в підлітковому світі різні люди впливають на різні аспекти життя.

Важливість дружби в підлітковому віці

У період від 10 до 14 років особливо активно формуються соціальні зв’язки. Підлітки починають будувати власну ідентичність, шукати підтримку та прийняття серед однолітків. Саме в цей час:

зростає значення дружби

формується самооцінка

з’являється потреба «бути частиною групи»

Тому вплив друзів і популярних однокласників може визначати не лише поведінку, а й емоційний стан підлітка.

Підліткове середовище

Вчені з Florida Atlantic University разом із колегами з Mykolas Romeris University в Литві провели довготривале дослідження. У ньому взяли участь 543 учнів віком від 10 до 14 років. Протягом одного семестру вони регулярно відповідали на запитання про успішність у школі, емоційний стан, поведінку, використання соціальних мереж і переживання щодо зовнішності. Окрім цього, підлітки називали своїх найкращих друзів та найпопулярніших однокласників. Це стало першим дослідженням, яке одночасно порівняло вплив цих двох груп.

Найкращі друзі

Результати показали, що саме найкращі друзі мають найбільший вплив на внутрішній світ підлітка. Вони формують:

емоційний стан

спосіб реагування на труднощі

навчальні звички

рівень успішності

Іншими словами, найкращі друзі впливають на те, як підліток почувається та як поводиться у приватному житті. Дослідники також виявили, що друзі можуть впливати на прояви емоційних труднощів, наприклад, тривожність чи проблемну поведінку.

Популярні однолітки

А ось популярні учні дають зовсім інший тип впливу. Саме вони формують стандарти того, що вважається «крутим» або соціально прийнятним у школі. Їхній вплив проявляється у:

стилі поведінки на людях

активності в соцмережах

ставленні до зовнішності

переживаннях щодо ваги

Підлітки часто копіюють поведінку популярних однокласників, особливо в ситуаціях, коли їх бачать інші. В підлітковій соціальній системі існують дві різні «валюти»:

Приватна валюта — емоції. Нею «оперують» найкращі друзі, вони впливають на настрій, підтримку та адаптацію.

Публічна валюта — імідж. Її формують популярні однолітки, вони задають тренди в зовнішності, поведінці та соцмережах.

Підлітковий світ набагато складніший, ніж здається на перший погляд. Найкращі друзі допомагають формувати емоційну стабільність, підтримують у складні моменти та впливають на навчання. Популярні однолітки своєю чергою задають соціальні стандарти — від стилю поведінки до активності в соцмережах.

І хоча «тиск однолітків» часто сприймається як щось негативне, насправді він має різні форми. Розуміння того, хто та як впливає на підлітків, допомагає краще підтримувати їх у період дорослішання.