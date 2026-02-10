- Дата публікації
Хто найчастіше стає жертвою булінгу та чому потім ці ж підлітки можуть стати булерами
Булінг у школах і онлайн перестав бути «поодинокими випадками», він перетворюється на системну проблему, яка торкається дедалі більшої кількості підлітків.
Нове дослідження показує, що ризик опинитися у цьому замкненому колі значно вищий для певних груп дітей, а наслідки можуть бути серйозними. Сьогодні кожен п’ятий підліток зізнається, що стикався з булінгом. І це не лише про образи у коридорах школи, це про психологічний тиск, кібербулінг, ізоляцію та втрату відчуття безпеки, про це розповіло видання SheKnows.
Булінг не лише поширюється, а й часто працює за циклічним сценарієм: ті, кого цькують, з часом можуть самі почати цькувати інших.
Хто перебуває у зоні найбільшого ризику
Дослідження, опубліковане в науковому журналі Child Psychiatry&Human Development охопило понад 37 тисяч підлітків віком від 12 до 17 років. Результати показали, що найвразливішими до булінгу є ті, хто:
має надмірну вагу чи ожиріння
відчуває труднощі у спілкуванні та пошуку друзів
народився поза межами країни (у ширшому сенсі — має міграційний досвід)
живе з тривожністю, депресією, СДУГ і труднощами навчання
Важливо розуміти, що ці підлітки частіше опиняються не лише у ролі жертв, а й у ролі агресорів або обох одночасно.
Коли жертва стає нападником
Науковці говорять про небезпечну закономірність: досвід цькування підвищує ймовірність того, що підліток сам почне знущатися з інших. Це не про «поганий характер», а про:
накопичений гнів і безсилля
відсутність підтримки
спробу повернути контроль у середовищі, де його бракує
Саме тому боротьба з булінгом — це не покарання, а робота з причинами.
Цифри, які не можна ігнорувати
Серед опитаних підлітків:
36,7% зазнали булінгу протягом року
2,1% — майже щодня
13,2% зізналися, що самі цькували інших
Це означає, що проблема торкається не «меншості», а цілого покоління.
Що справді працює
Ефективна профілактика булінгу потребує комплексного підходу: роботи зі ставленням учнів, підготовки шкільного персоналу та активного залучення батьків. Серед дієвих стратегій:
зрозуміла та послідовна шкільна політика безпеки
залучення батьків через доступні формати спілкування
навчання вчителів реагуванню, а не ігноруванню
підтримка ментального здоров’я підлітків
Роль батьків
Батькам варто бути активними союзниками своїх дітей та не боятися прямих запитань:
«Як школа гарантує безпеку моєї дитини?»
«Що робити, якщо це повториться?»
«Які існують реальні механізми підтримки?»
Головна мета — не конфлікт, а впевненість, що правила справді працюють для конкретної дитини, а не лише на папері.
Булінг не загартовує та не «вчить життя». Він залишає сліди на самооцінці, психічному здоров’ї та довірі до світу. Говорити про нього відкрито, з фактами та емпатією — це перший крок до змін. Бо безпечне середовище для підлітків — не привілей, а базова потреба.