KOLA та MAMARIKA заспівали українські колискові на новий лад: як бренд «Малютка» відроджує традиції

Бренд дитячого харчування «Малютка» презентував проєкт «Колискові з українською душею». Його мета — подарувати українцям народні співанки, під які мами і тата зможуть заколисуватися маля і з пелюшок прищеплювати любов до рідної мови та землі.

«Потрібно створювати для наших дітей українське, щоб вони виростали з повагою до культури і традицій свого народу. Свідомі українські діти — це майбутнє нашої нації», — розповідають автори проєкту.

Аби реалізувати свій задум, команда бренду знайшла 10 старовинних українських співанок і записала їх у сучасній обробці. Виконавцями колискових стали KOLA, MamaRika та Катерина Гирман. Унікальний альбом можна послухати на платформах Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music. Для чого співати колискові та яка з цього користь малечі – розповідаємо далі.

Найперша розмова з дитиною

Співанка на ніч — українська традиція, яку наші предки передавали з покоління в покоління. Колискова допомагає дитині пізнати міфічний український світ і відчути зв'язок із минулим та майбутнім. Співати їх дітям потрібно рідною мовою. Адже мова — це дух народу. Те, якою мовою розмовлятиме дитина, визначає, як вона буде мислити.

Саме тому колискова не просто допомагає засвоїти мовні особливості своєї країни та розрізняти слова. Вона є першою розмовою батьків з малям про цінності рідної землі. Саме колискова пізніше допоможе дитині ідентифікувати себе з нацією.

Ключ до розвитку

Наші предки вірили, що колискові мають магічну силу. Лікарі, психологи та логопеди, які долучилися до проєкту «Колискові з українською душею», підтвердили, що співанки на ніч мають значний вплив на розвиток малюка. Навіть перебуваючи в утробі матері, дитина сприймає музику та мову навколишнього середовища, а при народженні вже реагує на звуки, які знає.

«Колискові гарно впливають на розвиток словникового запасу дитини. Зменшено-пестливі слова, назви кольорів, правила творення речень — все це неодмінно закарбується в її памʼяті», — розповідає логопед, член Асоціації логопедів України Аліна Лахно.

Пісні також допомагають матері і дитині подолати стрес та сприяють виділенню гормону щастя. Момент, коли батько та мати співають колискову дитині, зближує сімʼю, створює невимушену та затишну атмосферу.

Передача цінностей

Кожна українська колискова — це невеличка казка, яка містить у собі важливі життєві уроки. Народні співанки з часом змінюються, але мудрість і сила народу в них залишається. Тому колискові не лише допомагають дітям заснути, а й вчать добру, турботі та любові. Коли батьки заколисують своїх малят під звуки українських співанок, то промовляють їм особливу мантру про щасливе та здорове майбутнє.

«Це унікальне поєднання народної мудрості, батьківської любові, віри в дитину та одвічних українських символів не може не зачаровувати. Впевнена, що ці співанки западуть в серце кожному, хто їх почує», — ділиться своїми враженнями від проєкту MamaRika.

Команда бренду Малютка пропонує українцям послухати альбом старовинних колискових в модерному аранжуванні та співати їх своїм дітям. Цей момент емоційної близькості закарбується у пам’яті батьків на все життя, а для дітей матиме надзвичайну користь.

Вкладаймо в співанки всю любов і турботу про малят. Від нашого виховання залежить те, якими людьми вони стануть.