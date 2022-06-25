Коли потрібно змінювати раціон домашнього улюбленця

Коли потрібно змінювати раціон домашнього улюбленця

Іноді власники тварин самостійно вирішують змінити раціон домашнього улюбленця, проте є ситуації, за яких це потрібно робити обов'язково. Найпоширеніші випадки перерахувала ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Змінювати раціон слід:

Спираючись на зміну віку:

Для кошенят та цуценят

Для тварин до 7 років

Для тварин після 7 років

Вагітним та тварин, що годують, оскільки потреби організму зростають через малюків. Кішок можна переводити на спеціальний раціон одразу після в'язки або підтвердження вагітності. Собак - з першої або другої половини вагітності.

Тварин, у яких наявні захворювання та проблеми зі здоров'ям. В цьому випадку дієтичний раціон обов'язковий.

Тварина схудла або набрала зайву вагу. Окрім зміни раціону також слід проаналізувати розмір порцій.

Змінилися смакові переваги. Домашні улюбленці можуть вередувати та відмовлятися від звичного корму. Зазвичай це притаманно кішкам та песикам дрібних порід. Але перед зміною корму обов‘язково слід виключити інші причини таких змін.

Корм недоступний. Під час війни це особливо актуально.

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