Коли війна не в книжках... Чи варто дітям про неї ще й читати

Коли війна не в книжках... Чи варто дітям про неї ще й читати

Що і як читати під час війни, аби не нашкодити, а допомогти – в інтерв’ю дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз.

«Тато повинен виховувати своїх дітей, не перекладати все на маму», «вихідні дні родина має проводити разом і бажано їздити до лісу, до природи», «з дітьми треба порушувати складні питання, змалечку говорити про смерть, конфлікти, захист особистих кордонів…» – про це ми писали і про це читали українським дітям до війни. Але до тривожних валіз ці сенси не влізли…

Особисто я встигла вивезти абетку, дитячий воркбук про українську кухню, одну свою книжку і перший том із трилогії про мумі-тролів. Ви знали, що фінська письменниця Туве Янссон створила затишний світ мумі у Другу світову, аби було куди тікати під час бомбардувань? Фантазія рятує, лікує, але як саме проводити зараз цю книжкотерапію – незрозуміло і страшно. Що робити з колишніми цінностями, якщо тепер це пряме влучання в рани: батьки – воюють, родини – розділені, ліси – заміновані, смерть – не в книжках, а захищати дітям треба не власні кордони, а життя...?

Хтось уже повертається до своїх бібліотек, до інших книги везуть волонтери. За три місяці у 8-ми країнах було надруковано 70 000 книг за макетами, які наші видавці безкоштовно передали європейським друкарням (відтак і книги безкоштовно роздаються родинам та бібліотекам), ще й надано вільний доступ до частини онлайн-книг. Читати є і буде що, але коли я особисто почала формувати список книжок для французької бібліотеки і писати план читанок для дітей…, у мене виникло багато запитань. Як їм це зараз читати? Чи готові діти слухати про війну? Чи варто зараз наголошувати на сімейних цінностях? Як не травмувати ще більше?

Світлана Ройз / Фото: ТСН.ua

Про це зараз запитують багато мам та книжкових активістів, і над цим уже міркують письменники та освітяни. Тож розбираємо ці складні запитання зі Світланою Ройз, яка за місяць до війни опублікувала методичку «Супергерої безпеки. Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій», а нещодавно створила онлайн-курс «Як підтримати дитину під час війни?» (лекції у вільному доступі за посиланням).

Світлано, ви радили своїм читачам до «валізки безпеки» покласти українські книжки. Чому це важливо і як ми можемо допомогти дітям-переселенцям книжками?

Книжка зараз стає більше, ніж твором – вона саме зараз стає символом. Бо в ній концентрація не лише того, що на сторінках, у ній концентрація емоцій, які були під час читання. Вона уособлює простір, є містком до тієї близькості, яку вони відчували, коли раніше читали книжку. «Під обкладинкою» зараз не просто сюжет і герої – там зберігається Дім.

Якщо дитина зараз знаходиться в іншомовному середовищі – поринання до світу своєї мови дає можливість відчути «своє», відпочити і додати собі ресурсності. Для всіх – і дорослих, і дітей – так важливо чути і казати СВОЄ (особливо, коли вони відірвані від більшості своїх речей). А в іншому, чужому місці «своє» – це те, що має терапевтичний ефект. Це те, що я можу проконтролювати, присвоїти, це те, що пов’язано з відчуттям опори.

Ми маємо пам’ятати, що зараз через вплив стресу концентрація уваги знижена. «Сеанси читання» для дітей мають бути коротшими. Ми помічаємо регресивний стан у багатьох дітей, і це нормально.

Коли навколо всі розмовляють іноземною мовою – закономірно відчувати «сенсорну і мовну втому» – це неочевидний стан, який може проявлятися в дратівливості та емоційних гойдалках. Можливість доторкнутися до звичного – це не лише про річ (саму книгу), а і про мелодику, звучання слів, тож це повертання до себе. Можливість зберегтися і зберегти, відновити свою ідентичність.

Знаєте, за всієї моєї любові до книг (я в мирний час читала багато дитячої літератури), за всі три місяці я не прочитала жодної… І дітям, і дорослим зараз читати важко. На це важливо зважати.

Ми маємо пам’ятати, що зараз через вплив стресу концентрація уваги знижена. «Сеанси читання» для дітей мають бути коротшими. Ми помічаємо регресивний стан у багатьох дітей, і це нормально, якщо вони будуть повертатися до тем та до книжок, які були актуальні тоді, коли вони були меншими.

У нас уже є книжки про війну, які були написані до лютого 2022 року, і ті, які пишуться безпосередньо зараз. Це «Війна, що змінила Рондо», «Мене звати Мар’ям», «Листи на війну», «Лінія термінатора» тощо. Але як їх читати, і чи варто всім? Чи слушно дітям, які щойно виїхали з бомбосховищ до мирного місця, знову занурюватися в такі сюжети?

Яке важливе складне запитання… Ми зараз не зможемо спрогнозувати, що саме стане тригером для дітей – яка тема, чи слово, чи образ спровокують емоційну реакцію.

З одного боку, дітям потрібні книжки про війну, які б їм допомогли відреагувати, відчути, дозволили б їм розпочати розмову з батьками чи особисту рефлексію. Але це мають бути книжки, створені за підтримки травмотерапевтів.

Книжка “Мене звати Мар’ям” саме зараз була б доречна тим, хто приймає дітей із небезпечних місць. Хоча і для переселенців вона може бути важливою.

Дітям потрібні книжки про війну, які б допомогли їм відреагувати, відчути, дозволили б їм розпочати розмову з батьками чи особисту рефлексію.

Зараз уже написана книжкаа Лариси Денисенко «Діти повітряних тривог». У роботі – книжка Катерини Єгорушкіної про війну. Вони коректні, емоційні… і написані з великою повагою.

Обережність та повага – те, що саме зараз має бути в основі авторського ставлення. А теми можуть бути різними... Водночас дітям треба знаходити для себе світи, які допоможуть їм відпочити від тривоги та війни – це може бути казка, фантазійно-безпечна реальність…

І ще важливо: нам дуже потрібні нові українські герої, нові легенди. У Фоззі є такий герой казок – Гупало Василь. Прекрасний! Нам треба ще і ще героїчних постатей. Мені здається, що зараз саме час для коміксів (сучасні діти краще сприймають візуальну інформацію і короткі тексти) – особливо про українських супергероїв.

Стрес та травматизація можуть багатьох дітей тимчасово зробити більш раціональними (така собі спроба відмежуватися від емоцій), тому може зрости потреба в енциклопедіях, довідниках, у практикумах.

У проєкті «Живі письменники. Батькам», у методичках ми зібрали книжки для дітей різного віку. Там багато книжок для малечі – про близькість, про світ – і є докладні описи книжок, які допоможуть зорієнтуватися.

Візьміть до уваги, що стрес та травматизація можуть багатьох дітей тимчасово зробити більш раціональними (така собі спроба відмежуватися від емоцій) – тому може зрости потреба в енциклопедіях, довідниках, у практикумах про те, що можна зробити і одразу побачити результат.

Можливо, зараз особливо актуальні сюжети про зміну колективу? Нова школа, нове місто, конфлікти з однолітками?

Дивіться, життя йде за розкладом. Вікові кризи нікуди не зникли (я батькам зараз нагадую часто: і криза трьох років, і підліткова, так само як і вікові страхи у дітей – відбуваються і у воєнний час).

Теми стосунків, адаптації, самотності, індивідуалізації, пошуку себе, конфліктів, особистих перемог – все це актуальне і в мирному житті, і зараз.

Що загострилося:

Стосунки з друзями, які в різних країнах чи містах… Про те, як підтримати контакт на відстані і як дозволити собі нові контакти. Знаєте, що багато дітей потребують нових контактів з однолітками, але бояться зрадити друзів? І треба, щоб ззовні цей дозвіл хтось озвучив.

Самотність і близькість під час війни дуже важливі, бо стрес і війна роблять нас дуже самотніми.

Стосунки з батьками, бо зараз час випробувань.

Емоції в усіх проявах важливі завжди, а нині й поготів.

Парентифікація – це коли діти стають психологічними батьками для своїх батьків. Коли дорослі розгублені – дитина може брати відповідальність. І це дуже виснажливо для неї.

Потрібно надати дітям знання та інструменти щодо того, як протистояти стресу. Ми пам’ятаємо, що діти адаптивніші за дорослих, і що наслідки психологічної травми зазвичай проявляються у 20% людей. Але нам треба розповідати їм історії про те, як пройти через «хиткий міст травмування» – до травматичного зростання. Дітям потрібні історії зростання.

А чи варто взагалі пропонувати конфліктні історії, де у фокусі суперечка, булінг, тиск... Такі книжки є і для найменших, і для більш старших, і вони дуже корисні для розвитку емоційного інтелекту, але, можливо, їхній відсоток саме зараз варто зменшити?

Є правило – на одну критичну, кризову інформацію припадають три-п’ять позитивних досвідів.

І в кожної дитини, як і в дорослого – свій запас витривалості, тож складно спрогнозувати, чи складна тема зміцнить, чи, навпаки, ретравмує.

Є такі групи психологічної підтримки, де діти вголос читають книжки і обговорюють їх. Там обираються складні теми. Але присутній психолог, який супроводжує процес і може одразу надавати підтримку, якщо тема починає резонувати.

Історії-жахалки для дошкільного та молодшого шкільного віку («у темній-темній кімнаті, чорна-чорна рука...»). У нас є різні пропозиції від видавців з таким контентом, мовляв, «побоятися, щоб відчути себе сильнішим» – для цього ми читали їх до війни. Чи працює цей прийом у кризовий період?

Зараз у багатьох дітей проявляється страх темряви, вони також бояться гучних звуків, тіней, сирен, бояться залишатись наодинці. Саме зараз я б не радила книжки-жахалки, бо на їх «перетравлення» теж потрібен ресурс, якого може не бути. Зараз реальне життя подекуди нагадує таку жахалку...

Є окрема категорія книжок, де у фокусі – любов до тата. Чи є вони допоміжними, чи несуть у собі загрозу травми тоді, коли багато хто переживає, щонайменше, розлуку з батьком? І так само з книжками, які культивують родинне дозвілля і щастя бути разом, чи не варто їх наразі відкласти?

Мені дуже сподобалася ідея, коли батько начитує дитині відео- чи аудіоказку, або розділ із книжки. Це може бути і книжка про батька, може бути будь-яка, головне – дати відчути близькість і контакт.

Якщо дитина сумує за татом, але взагалі про це не говорить, не виявляє інтересу і уникає розмов про тата – книжка може допомогти почати розмову і разом з героєм проживати відновлення контакту.

Якщо родина переживає скорботу в гострому стані – книжки про тата можуть бути травматичними. Але трохи пізніше можуть стати помічними.

Якщо дитина сумує за татом, але взагалі про це не говорить, не виявляє інтересу і уникає розмов про нього – книжка може допомогти почати розмову і разом з героєм проживати відновлення контакту (але умова – книжка має завершуватися відчуттям сили і надії!).

Чи є книжки, яких не вистачає батькам, психологам, освітянам? Про що ще не написали або пишуть мало?

Я вважаю, що нам потрібно більше книжок, присвячених не виживанню, а життєвості.

Марина Макущенко, письменниця: кореспондентка ТСН

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