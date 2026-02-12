- Дата публікації
Коли телефон важливіший за розмову — як звички батьків формують цифрову поведінку дівчат
Ми хвилюємося, що діти занадто багато часу проводять у телефонах. Однак нові дослідження показують незручну правду: часто причина — не в дітях, а в нас. І дівчатка це помічають першими.
Смартфон давно став «третім зайвим» у родині — він лежить між нами та дітьми, між розмовами, між поглядами. Ми можемо говорити про ліміти екранного часу, забороняти TikTok чи нагадувати «відклади телефон», але діти навчаються не з інструкцій, а спостережень.
Саме про це йде мова у новому дослідження Girl Scouts of the USA, на яке звернуло увагу видання SheKnows. І його висновки змушують замислитися навіть найусвідомленіших батьків.
Тривожна статистика
Цифри звучать просто, але за ними ховається емоційна реальність дітей:
52% дівчат віком від 5 до 13 років кажуть, що їм складно привернути увагу батьків, бо ті сидять у телефоні
серед дівчат 8–10 років цей показник ще вищий — 64%
Це означає, що для багатьох дітей телефон — не просто гаджет, а конкурент за увагу.
Це важливіше, ніж здається
Дослідження виявило глибший зв’язок: дівчата, які не можуть легко «достукатися» до батьків через їхній телефон, значно частіше відчувають внутрішній тиск бути онлайн.
57% таких дівчат кажуть, що відчувають потребу бути у мережі навіть тоді, коли не хочуть
серед тих, у кого немає цієї проблеми з батьківською увагою, — лише 34%
Простіше кажучи, діти зчитують сигнал, якщо дорослі постійно у телефоні — значить, так і має бути.
Дзеркальний ефект
Якщо батьки постійно в екранах і не проводять достатньо якісного часу з дітьми, це може негативно впливати на їхній розвиток. Діти, особливо молодші, віддзеркалюють поведінку дорослих. Коли мама чи тато машинально тягнуться до телефону замість того, щоб подивитися в очі, дитина робить свій висновок, що цифрове життя важливіше за реальне.
Неідеальне батьківство
Важливий момент: ніхто не вимагає повністю відмовитися від гаджетів. Ми живемо у світі, де екрани — частина роботи, спілкування та відпочинку. Але вирішальними стають мікромоменти:
підняти очі, коли дитина заходить у кімнату
відкласти телефон у перші хвилини після школи
пояснити: «Я зараз відповім на повідомлення та ми поговоримо»
Такі дрібниці формують відчуття: «я важливіша за екран».
Здоровий приклад
Фахівці радять не забороняти, а переналаштовувати:
обмежувати власне гортання стрічки удома
бути присутніми, хоча б у ключові моменти дня
якщо вже екран, то разом, наприклад спільний фільм замість ізольованого YouTube
Це класичний приклад «бути гарним прикладом» — показуйте, а не повчайте.
Дівчатка дивляться, запам’ятовують і копіюють. І коли ми щоразу обираємо телефон замість розмови, ми формуємо норму, яку, можливо, самі ж потім намагатимемося зламати. Іноді достатньо просто покласти телефон екраном донизу, щоб сказати без слів: «Ти важливіша за будь-яке повідомлення».