Поливання газона / © Credits

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Якщо у вас є сад, вам слід подумати про кілька речей, зокрема про те, як створити стійкий сад з рослинами, які можуть витримувати спеку та посуху, як економити воду та як доглядати за ґрунтом.

Gardens Illustrated розпитав трьох експертів з садівництва, про те, як нам слід адаптувати свій спосіб садівництва до спекотніших і сухіших умов.

Хоча обережність з поливанням є важливим елементом їхнього послання, це лише початок того, що ми можемо зробити, щоб у довгостроковій перспективі адаптуватися до екстремальних температур.

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Які посуха та спека впливають на сади й дику природу

Багато рослин матимуть коротший час цвітіння. Зміни температури можуть означати, що не буде потрібних рослин для того часу, коли вони потрібні запилювачам. Комахи набагато повільніше адаптуються до зміни клімату, тому там, де квіти розпускаються раніше, вони можуть втрачати джерело їжі. І це також впливає на фрукти та овочі — для вітчизняних виробників це означає зменшення обсягів врожаю.

Деякі рослини, такі як гортензії, дуже чутливі до посухи. Їм потрібен постійно вологий ґрунт, і вони страждатимуть від нестачі води. Кленові також люблять захищене місце в саду, але ця погода випалює листя. Вишні потребують періоду холоду взимку, але якщо вони його не отримують, то ви побачите зменшення кількості плодів.

Ми покладаємося на мікроорганізми в ґрунті, які підтримують його здоровий стан, але коли ґрунт дуже сухий, такі істоти, як дощові черв’яки, зариваються дуже глибоко — на метр углиб — туди, де волого. Тому вони не матимуть такого ж корисного впливу на ґрунт.

У міру зміни клімату відбудуться зміни у складі шкідників, хвороб та грибків. Вони зможуть виживати там, де раніше це було неможливо. Деякі з них можуть з’явитися з материка. Якщо ви вирішили змінити рослини, підберіть такі, що будуть стійкими до можливих хвороб.

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Адаптація до посухи в саду: що повинні робити садівники

Газони

Газони — це жахлива трата води, а типова міська трава, яку ми вважаємо газоном, погано підходить для запилювачів.

Виберіть правильну суміш трав для них. Не стрижіть газони занадто коротко: чим довші вони, тим стійкіші до посухи.

Коричневий газон відросте, щойно знову підуть дощі. Якщо ви зараз поливаєте свій сад, не поливайте газон.

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Поливання

Будьте дуже вибагливими у виборі рослин, які потрібно поливати. Якщо ви вважаєте, що якась із них виживе, залиште її в спокої й зосередьтеся на щойно висаджених рослинах.

Поливайте просто до коріння. Ніколи не розпорошуйте воду зі шланга на всю межу. Вона залишатиметься на листі та випаровуватиметься.

Поливайте з поливальної трубки — це зробить ваше поливання більш цілеспрямованим.

Встановіть лічильник води. Ви будете використовувати її з більшою заощадливістю.

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Встановіть бочки для дощової води на зливних трубах вашого будинку.

Використовуйте перероблену воду з пральних машин і ванн лише для декоративних рослин, а не для фруктів та овочів. Поливайте вранці або ввечері, коли прохолодно, інакше ви втратите багато води через випаровування.

Мульчування

Мульчування справді допомагає в довгостроковій перспективі. Його роблять переважно восени. Покрийте ґрунт чим завгодно, від компосту до кори. Це збереже вологу в ґрунті, запобігаючи її випаровуванню. Голий ґрунт — ворог рослин. Мульчування також допоможе захиститися від набагато сильніших вітрів, які ми спостерігаємо навесні та влітку. Це зменшить ерозію та втрату води.

Використовуйте сильні дощі

Хоча зараз головну стурбованість викликають літні посухи, кліматичні зміни також супроводжуються дедалі сильнішими та локалізованими зливами, особливо взимку, на початку весни та восени. Підготуйтеся до цього, облаштувавши системи накопичення дощової води для збирання стоків, наприклад, встановивши бочки для дощової води, які наповнюватимуться під час дощів, а в спекотну погоду ви зможете використовувати їх для поливання.

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Деякі садівники також переходять на використання дощових канав, водостоків та садів, які здатні вбирати надлишок води або утворювати тимчасові водойми після злив, забираючи воду до саду, замість того щоб вона ставала джерелом ризику затоплення. Може здатися дивним говорити про дощову воду та затоплення під час спеки, але частина стратегії боротьби зі спекою в саду полягає у розумінні комплексних системних змін, які відбуваються в нашому кліматі, та у вмінні зменшувати їхні наслідки завдяки цілорічному плануванню.

Змініть свої насадження

Садівникам доводиться адаптуватися, але ми робимо це століттями. Почніть придивлятися до більш посухостійких рослин і зверніть увагу на середземноморські насадження. Є багато цікавих рослин, які ще кілька років тому не могли перезимувати в наших умовах, а зараз це можливо..

Якщо рослина не пережила посуху, не замінюйте її такою ж. Оберіть щось більш стійке. Зверніть увагу на ті, що будуть самонасіватися, оскільки вони самі виберуть відповідний час для проростання.

Там, де зимова волога також є проблемою, адаптація саду до проливання та зберігання води є кращим варіантом, ніж пошук рослин, які стійкі як до посухи, так і до вологи. Вам потрібні підняті грядки/насипи та бочки для води/системи збирання дощової води.

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Не балуйте свої рослини

Якщо у вас є дві генетично однакові рослини і ви посадите одну на бідний ґрунт, а іншу — на родючий, до того ж поливатимете ту, що на бідному ґрунті, лише під час перших днів після садіння, то найкраще до кліматичних змін пристосується саме та, що росте на бідному ґрунті. Вибирайте правильні рослини та загартовуйте їх. Дослідження показали, що якщо рослині давати менше води, вона пристосовується до зменшення її потреби.

Невтручання — ось головне

Нам слід менше вдаватися до штучних прийомів і працювати з тим ґрунтом та рослинами, які у нас є. Покращуйте ґрунт, наскільки це можливо, без використання штучних добрив та зрошення. Будьте більш прагматичними: якщо на вашому газоні росте конюшина, по ньому однаково можна ходити.

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