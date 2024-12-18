Корисний лайфгак: як розморозити мʼясо за 10 хвилин

В житті кожної господині траплялися ситуації, коли під час приготування вечері раптом з’ясовується, що головний інгредієнт – м’ясо – залишилося в морозилці.

І ось ви стоїте з пакетом замороженого продукту і розумієте, що часу чекати декілька годин на природне розморожування зовсім немає, та не знаєте, що робити в такій ситуації.

На допомогу приходить простий, але ефективний лайфгак, яким поділилися на сторінці mariell.m і який дозволяє розморозити м’ясо лише за 10 хвили. І для цього вам не потрібні жодні складні пристрої чи дорогі засоби, лише звичайні інгредієнти, які можна знайти на кухні.

Вам знадобиться

глибока миска чи тарілка

вода кімнатної температури

оцет – 2 ст. л.

сіль – 2 ст. л.

Цей метод працює завдяки властивостям оцту та солі, які допомагають руйнувати кристали льоду, що утворюються у м’ясі під час заморожування. Також ці інгредієнти діють як природні антисептики, що робить процес безпечним для подальшого приготування їжі.

Що робити

Насамперед підготуйте глибоку миску, куди вільно поміститься заморожений шматок м’яса. Наповніть її водою кімнатної температури (занадто гаряча не підходить, оскільки це може призвести до нерівномірного розморожування та погіршення текстури м’яса). Додайте у воду 2 ст. л. оцту та 2 ст. л. солі. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розчинилися. Покладіть заморожене м’ясо у воду так, щоб воно було повністю занурене. Залиште на 10 хвилин. За цей час ви можете підготувати інші інгредієнти для страви чи зайнятися дрібними хатніми справами. Через 10 хвилин дістаньте м’ясо з розчину. Ви побачите, що воно повністю розморозилося і тепер його можна сміливо використовувати для приготування улюблених страв.

Застереження

Цей спосіб підходить для невеликих шматків м’яса чи фаршу, але не для великих заморожених брил. Якщо ви плануєте приготувати цілу курку чи велику індичку, варто заздалегідь подбати про те, щоб дістати її з морозилки.

Також треба пам’ятати, що після такого швидкого розморожування м’ясо потрібно одразу готувати. Не варто повторно заморожувати його, оскільки це може вплинути на якість і безпеку продукту.

Спробуйте цей лайфгак і переконайтеся, що навіть найзайнятіший день можна врятувати за допомогою кількох простих кроків.

Ми також писали про те, як за 20 хвилин розморозити фарш.

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