Лайфгаки для подорожі на машині з немовлям

Той, хто вважає, що подорожувати з дитиною неможливо, не читав запропонованих лайфгаків. А ми скажемо, що це абсолютно можливо, хай і з певними правилами.

Педіатриня otmarissa розповіла про декілька корисних лайфгаків, які допоможуть батькам у дальніх поїздах з немовлятами.

Дозвольте дитині бути активним членом подорожі. На зупинці можете дати їй можливість "порулити", поки ви будете відпочивати та пити каву, наприклад. Так, поїздка стане цікавою пригодою.

Підготуйте зручний органайзер, в якому знайдуться і будуть під рукою всі необхідні речі немовля, щоб ваш багажник або заднє крісло могло швидко перетворитися на імпровізований пеленальний столик.

Зупиняйтеся кожні дві години, що погодувати дитину і дати їй можливість активного руху.

Якщо ви годуєте дитину груддю, краще візьміть з собою молоковідсмоктувач. Ви зможете зцідити молоко у дорозі не роблячи зупинок. І обов’язково візьміть з собою термосумку для зберігання молока. Або заздалегідь підготуйте багато льоду.

Коли після зупинки приходить час знову посадити маля у машину, вийміть дитяче крісло з машини, посадіть у нього дитину і трохи погойдайте. Цей ритмічний рух має його заспокоїти.

Переконайтеся, що ви взяли вдосталь іграшок і деякі з них надійно прикріплені до дитячого сидіння, щоб вам потім не довелося в дорозі шукати "дуже важливу іграшку" по всій машині. І як тільки дитині за 5 хвилин стане нудно з іграшкою, просто дайте їй погратися зі звичайною пляшкою.

Якщо дитина впустила пляшку, а зупинитися ви не можете, спробуйте трохи відкрити вікна, буквально на 1-2 см, щоб створити білий шум. Зазвичай, ця дія має чарівний заспокійливий ефект для дитини. Також, ви можете ввімкнути якусь музику чи улюблену пісню вашої дитини.

Візьміть в дорогу рушничок, яким ви вже трохи користувалися, скажімо так, підготували його заздалегідь, щоб він мав запах молока та обережно протріть обличчя вашої дитини. Такий свій, рідний запах також може заспокоїти дитину.

Світ пригод точно не закінчується з появою дитини у родині, просто тепер у вас є новий компаньйон, якому періодично треба змінювати памперс.

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