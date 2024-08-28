Лихоманка під час прорізування зубів: на що варто звернути увагу

Прорізування зубів у дітей — це природний процес, який може супроводжуватися різними симптомами. Підвищення температури — один із них.

Спеціально для Medical TV педіатриня Марина Шакотько розповіла про симптоми, які можуть зʼявитися у малечі, коли в неї ріжуться зубки. Цей процес може супроводжуватися підвищенням температури, але рідко призводить до справжньої лихоманки.

Під час прорізування зубів у дитини може спостерігатися підвищення температури до рівня субфебрильних цифр — від 38°C до 38,5°C. Це не є справжньою лихоманкою, а швидше легким підвищенням температури через запальний процес у ділянці, де лізуть зуби.

Дитина має задовільний загальний стан і температура легко збивається жарознижувальними засобами. Прорізування зубів не призводить до тривалої чи циклічної лихоманки, як це може бути під час вірусних інфекцій.

Якщо температура підвищується, вона легко піддається контролю за допомогою препаратів на основі ібупрофену. Через 6-8 годин після приймання жарознижувального засобу температура може знизитися та не буде регулярно підійматися. Під час прорізування температура може підвищуватися та спадати без чіткої закономірності. Це нестабільна, нетоксична лихоманка, яка добре контролюється ліками.

Під час прорізування зубів лихоманка не має періодичності, властивої вірусним інфекціям. Якщо це вірус, температура може підійматися та спадати з певними інтервалами.

Якщо дитина має високу температуру та помітні порушення загального стану або температура залишається високою і потребує частого приймання ліків, це може свідчити про інше захворювання. В такому разі варто звернутися до лікаря для виключення бактеріальних або вірусних інфекцій, які можуть розвиватися на фоні прорізування зубів.

Необхідно бути уважними до змін у здоров'ї дитини, своєчасно реагувати на будь-які симптоми, які можуть вказувати на інші проблеми. Якщо ви маєте сумніви або температура не знижується, краще зверніться до лікаря.

Читайте також: