Літні інфекції: що найчастіше загрожує здоровʼю дитини / © www.credits

Здається, що саме влітку діти хворіють менше. Але, за словами педіатрині Вікторії Хоменко, сезонні небезпеки не зникають, вони просто змінюють форму. У теплу пору року дитячий організм підстерігають інфекції, які можна легко «підхопити» під час купання, вживання немитих фруктів чи навіть після укусу комахи. Тож розповімо вам, які літні інфекції найчастіше загрожують дітям і як батькам заздалегідь подбати про безпеку.

Укуси комах

Улітку підвищується ризик укусів кліщів, які можуть бути переносниками бореліозу (хвороби Лайма) або кліщового енцефаліту. Особливо небезпечними є ті випадки, коли кліщ, напившись крові, залишається на тілі понад 24 години, адже саме тоді зростає ймовірність зараження.

Що робити, якщо дитину вкусив кліщ:

Витягнути його якнайшвидше, бажано в медзакладі.

Якщо кліщ був на тілі понад добу, рекомендується консультація з лікарем, для дітей від 8 років іноді призначають профілактичний курс доксицикліну.

Щоб уникнути укусів, обирайте одяг з довгими рукавами, користуйтеся репелентами та оглядайте тіло дитини після прогулянок.

Вода

Купання у неперевірених водоймах ще один шлях зараження. Особливо небезпечні забруднені озера, водойми біля очисних споруд або у місцях масового скупчення людей.

У воді можуть жити:

Кишкові інфекції (сальмонела, кишкова паличка)

Віруси Коксакі, які спричиняють герпангіни, стоматити, а в окремих випадках навіть серозний менінгіт

Після купання:

Обов’язково прийміть душ, промийте дитині очі, ніс і рот чистою водою

Уникайте потрапляння води до рота

Не купайтеся, якщо поблизу видно сміття, водорості чи каламутну воду

Їжа

Літній пік інфекцій часто пов’язаний із харчовими отруєннями. Основна причина — немиті овочі, фрукти, зіпсовані продукти, вода сумнівної якості.

Щоб уникнути харчових інфекцій:

Мийте руки перед їжею та після вулиці

Промивайте овочі та фрукти навіть після ринку

Уникайте вживання страв, які довго стояли на сонці чи зберігалися без холодильника

Пийте лише кип’ячену чи воду у пляшках

Переохолодження та респіраторні інфекції

Холодні напої, різкі перепади температури, кондиціонери, все це може спровокувати захворювання дихальних шляхів. Також під час купання дитина може наковтатися води, а це призводить до інфекцій вуха, горла, носогорла.

Регулярне промивання носа фізіологічним розчином або морською водою після басейну допомагає зменшити ризик вірусних захворювань.

Профілактика

Мити руки з милом або використовувати антисептик

Купатися лише у перевірених водоймах

Не залишати продукти на спеці

Захищати шкіру від сонця та комах

Бути на зв’язку з лікарем за перших симптомів нездужання

Літо — чудова пора для дитинства, але воно має свої ризики. Завдання батьків — не скасувати пригоди, а зробити їх безпечними. Дотримання простих правил гігієни, уважність до здоров’я дитини та своєчасна консультація з лікарем — найкраща інвестиція у безпечне літо.