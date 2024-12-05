Мʼякі лінзи, окуляри, жорсткі лінзи: який тип корекції зору обрати для дитини

Все більше дітей починають погано бачити вже у школі. 47% підлітків страждають на короткозорість, також почастішали випадки погіршення зору в дітей дошкільного віку.

Якщо в дитини є офтальмологічні проблеми і батьки вчасно не вживуть необхідних заходів, порушення рефракції лише прогресуватимуть.

Тож сьогодні стосовно методів корекції нас консультує провідна спеціалістка дитячого відділення “Ексімер” Олена Варга.

Які способи допоможуть скоригувати зір

Якщо ми говоримо про загальні випадки короткозорості, далекозорості чи астигматизму в дітей, то можна виділити 3 основні методи корекції:

м’які (денні) контактні лінзи;

окуляри;

інші контактні лінзи (жорсткі нічні).

Крім того, можливо комбінувати наведені способи, зокрема окуляри з денними чи нічними лінзами. Так, у першу половину дня, наприклад, у школі, учень носить м’які лінзи, а вдома, щоб очі відпочивали – окуляри. З нічними лінзами трохи інший алгоритм, бо вони надіваються перед сном і знімаються вранці.

Який метод найкраще підходить дитині, вирішує лікар з огляду на вік, особливості характеру та ступінь аметропії (порушення рефракції). Зокрема, м'які контактні лінзи призначаються від 12–14-річного віку. Це пов’язано з тим, що треба навчитися надівати і знімати лінзу, дотримуватися суворої гігієни та правил експлуатації (використання і вчасна заміна контейнерів, розчинів, зволожувальних крапель).

Нічні лінзи застосовують уже від 6 років, адже вони завдають менше ймовірної шкоди для рогівки. Окуляри дозволені від найменшого віку: за потреби від року–півтора маля може їх носити.

Як обрати найкращий метод корекції

Звісно, дитина має проходити обстеження в офтальмолога від народження. Моніторинг зорової системи в ранньому віці краще робити раз на три місяці, потім раз на пів року, а від трирічного віку – раз на рік.

Якщо в цей період ми бачимо відхилення у формуванні ока – вроджена короткозорість, висока далекозорість або великий ступінь астигматизму, – тоді призначається корекція зору. На перших етапах це будуть окуляри.

Далі, вже у старшому віці, все залежить від кожного конкретного випадку. Наприклад, спостерігається різниця в будові ока: одне має короткозорість, а інше – норму. Тому коли різниця становить понад 3 діоптрії, призначається контактна корекція.

До 6 років це можуть бути окуляри, іноді комбінація окулярів з м'якою контактною лінзою, а після – компенсація нічною лінзою.

Чим раніше ви почнете коригувати різні аномалії розвитку ока, тим краще й ефективніше відбуватиметься лікування і тим здоровішою дитина прийде в дорослий світ.

Особливості методів: денні лінзи

М'яка контактна лінза в ранньому й молодшому віці використовується не більше ніж 4–5 годин на добу. Старшим дітям дозволяється носити її довше, але після 8 годин її треба обов'язково знімати, щоб потім не було ускладнень. Адже тривале носіння денних лінз може призвести до недостатності кисню або кисневого голодування, яке є причиною запальних процесів або проблем з рогівкою.

І найголовніше – привчити дитину до гігієни! Основні правила:

перед використанням м'яких чи нічних лінз треба ретельно вимити руки й витерти одноразовими серветками;

не допускати взаємодії лінзи з водою – з-під крана, в басейні, відкритій водоймі, бо там містяться бактерії, які в разі потрапляння під лінзу можуть сильно нашкодити оку;

обробляти контейнери для лінз спеціальними розчинами;

використовувати лінзи тільки згідно з інструкцією – одноденні лише 1 раз, місячні – протягом 30 днів;

в жодному разі не спати в денних лінзах. Це часта ситуація, коли школяр приходить додому і втомлений засинає та забуває зняти лінзи.

Кому призначають жорсткі лінзи

Нічні лінзи мають свої показання й обмеження. Їх використовують у таких випадках:

в разі короткозорості, починаючи від 6 років;

коли короткозорість до 6 діоптрій, астигматизм – до 2;

як ефективна методика й альтернатива окулярам і м'яким контактним лінзам.

Щоб призначити нічні лінзи, дитина має пройти повне обстеження в офтальмолога, щоб лікар дійшов висновку, що для цього методу є медичні показання. Далі фахівець розповідає про особливості корекції (лінза діє на око, вирівнюючи рогівку). Якщо батьки погоджуються, починається підбір лінз. Лікар дивиться на взаємодію дитини з батьками, на те, як вона реагує на лінзу, щоб зрозуміти, чи варто пропонувати цю методику або треба трохи зачекати.

Після 9 років зазвичай пацієнти легко йдуть на контакт і дозволяють надівати лінзи без якихось проблем. Офтальмолог спостерігає, чи зможе дитина в них спати, чи зуміють батьки їх надіти-зняти. І лише тоді фахівець робить висновок, що цей метод підходить.

Хоча лінзи не спричиняють больового дискомфорту, особливих проблем з ними не виникає, якщо вони підібрані правильно, і багато дітей їх носять вже у віці 6-7 років, однаково лікар попередньо використовує трохи знеболювальних крапель, щоб перший контакт з лінзою не був шоком для маленького пацієнта й не викликав страху.

Далі дитина спостерігається у фахівця: кожні 4 місяці приходить на огляд, і лікар дивиться, як почувається око, яка гострота зору, як лінза працює тощо.

Якщо на ранніх етапах почати корекцію нічними лінзами, ефективність лікування короткозорості зростає в рази порівняно з окулярами або комбінацією окулярів і м'яких контактних лінз.

Метод дуже ефективний, тому дитина має якісне життя: не страждає від поганого зору, від незручностей окулярів, а головне – постійно чітко бачить: і коли надіває лінзу, і коли знімає її.

Ця методика гарно зарекомендувала себе як у світі, так і в Україні. Експертка Олена Варга зазначає, що працює з нею понад 15 років, і діти, які перші наділи жорсткі лінзи, вже виросли й зазначають високу якість свого життя. Досягнувши дорослого віку, вони можуть або зробити лазерну корекцію зору, або продовжувати застосовувати перевірений роками метод. Мінус, який виявили та компенсували в ранньому дитинстві, не став катастрофічним саме завдяки лікуванню нічними лінзами.

Класичний метод корекції: окуляри

Через революцію нічних лінз у корекції короткозорості окуляри відійшли на другий план. Проте є різні форс-мажорні чи інші обставини:

в разі запального процесу на час лікування замість лінз завжди користуються окулярами як допоміжний засіб;

вік до 6 років за аномалій рефракції, зокрема короткозорості, астигматизму, косоокості.

З дорослішанням окуляри можна буде замінити на жорсткі нічні або м’які денні контактні лінзи, а після досягнення повноліття і стабілізації зору впродовж року – зробити лазерну корекцію зору.

І наостанок зазначимо. Якщо хочете гарний результат, ідіть до спеціалізованих клінік чи оптик, які займаються дитячою корекцією зору. Залежно від серйозності проблеми (ступеня короткозорості, амбліопії), лікар визначить частоту візитів, буває, й чотири рази на рік, щоб вчасно обстежитися і за потреби підібрати інші окуляри чи лінзи. Так, середній ступінь тяжкості вимагатиме оглядів двічі на рік, а за більш-менш стабільної ситуації вистачить й одного разу. Головне – не проґавити в дитини якісь ускладнення в майбутньому.

Читайте також: