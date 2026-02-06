Міфи про дислексію / © Credits

Попри те, що з дислексією живе приблизно кожна десята людина, вона досі залишається однією з найбільш неправильно зрозумілих нейровідмінностей. Тож прийшов час розвінчати міфи, але без драматизації та солодких ілюзій, про це розповіло видання RTÉ.

У масовій культурі дислексію роками зображували або як вирок, або як «таємну суперсилу». Обидва підходи далекі від реальності. Для когось це щоденний виклик у школі, для когось — особливість, яка майже не заважає у дорослому житті. Але головне — дислексія не має однаковий вигляд у всіх.

Саме тому навколо неї виникло так багато міфів, які впливають не лише на дітей, а й на дорослих, батьків і вчителів.

Міф №1: дислексія — це лише про читання

Так, труднощі з читанням — один із ключових проявів дислексії, проте зводити все лише до літер — помилка. Дислексія часто пов’язана з:

робочою пам’яттю (здатністю утримувати інформацію у голові та діяти з нею)

швидкістю оброблення інформації

складністю виконання багатокрокових інструкцій

Наприклад, фраза «дістань зошит, відкрий сторінку 12 і виконай третє завдання» може бути значно складнішою, ніж здається. Це не про лінь чи неуважність — це про те, як мозок обробляє інформацію.

Міф №2: дислексію можна «перерости»

Дислексія має генетичне походження. Якщо вона є у дитинстві, вона залишається і у дорослому віці.

Але важливий нюанс полягає у тому, що змінюється середовище. Дитина щодня перебуває у системі, де читання, письмо та тести — основа всього. Доросла людина може обрати професію, де її сильні сторони виходять на перший план, а складні моменти мінімізуються чи компенсуються.

Дислексія не зникає, але її вплив може стати не таким помітним.

Міф №3: дислексія частіше буває у хлопчиків

Дислексія майже однаково поширена серед хлопців і дівчат.

Причина старого міфу — у поведінці. Хлопчики частіше «відволікають», порушують дисципліну та намагаються приховати труднощі. Дівчатка ж схильні мовчки маскувати проблеми та бути старанними, але постійно перевтомленими.

У результаті дівчат з дислексією роками не помічають.

Міф №4: дислексія автоматично дає «суперздібності»

Ідея про те, що всі люди з дислексією надзвичайно креативні, мислять нестандартно чи мають художній талант, звучить привабливо. Але наука цього не підтверджує.

Так, кожна людина має сильні сторони. Але вони не гарантовані самою дислексією. Ба більше, нав’язування образу «супердислексика» може зашкодити.

Діти, які не відповідають цьому очікуванню, починають думати, що з ними «щось не так». А це — прямий шлях до заниженої самооцінки.

Міф №5: дислексію легко помітити

Насправді — ні. У кожної людини з дислексією свій профіль.

Одна з поширених «масок» у молодшому віці — заучування текстів напам’ять. Дитина вгадує слова за картинками чи пам’ятає книжку, але не читає її по-справжньому. Ззовні все має нормальний вигляд, поки вимоги не зростають.

Саме тому так важливо уважно спостерігати за тим, чи розуміє дитина те, що читає, а не лише відтворює знайомі фрази.

Що справді допомагає

раннє виявлення;

чесний діалог між батьками та учителями;

індивідуальний підхід;

відмова від ярликів — як негативних, так і «солодких».

Дислексія — це не вирок і не подарунок, це нейровідмінність, з якою можна жити повноцінно, якщо її розуміти.

Найбільша проблема дислексії — не у читанні та не у літерах. А в міфах, які заважають побачити людину за діагнозом. Коли ми перестаємо чекати «нормальності» чи «суперсил» і починаємо бачити індивідуальність, з’являється простір для розвитку, підтримки та реальної впевненості у собі. Бо знання — це завжди перший крок до прийняття.