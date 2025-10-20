Мигдалеве молоко для малюків: користь, ризики та що потрібно знати батькам / © www.credits

Попри величезний вибір «альтернативних» напоїв, до року жодне молоко, ні коров’яче, ні рослинне, не є заміною грудного молока чи суміші, про це розповіло видання Healthline.

До 12 місяців малюку потрібні всі поживні речовини, які містяться лише у грудному молоці чи адаптованій суміші: білки, жири, кальцій, залізо, вітаміни A, D, E, B12 та ферменти для розвитку мозку.

Після 1 року можна вводити інші види молока, у невеликих кількостях, але вони мають бути додатковим напоєм, а не заміною повноцінного харчування.

Чи потрібне молоко після року

Молоко — це не лише звичка з дитинства, а й джерело білка, кальцію, вітаміну D та жирів, необхідних для росту кісток і м’язів.

Але важливо знати міру:

Норма для малюка: 400–700 мл (2–3 невеликі порції) молока на день.

Якщо дитина п’є забагато, це може знизити рівень заліза та призвести до анемії.

Якщо ви продовжуєте грудне вигодовування, інше молоко можна не вводити взагалі, грудне повністю закриває потребу у білку та кальції, за умови збалансованого раціону.

Мигдалеве та коров’яче молоко

Мигдалеве молоко часто обирають через алергії на білок коров’ячого молока чи турботу про якість продукту (гормони, антибіотики, жирність).

Що містить мигдалеве молоко:

Вітаміни A, D та E

Кальцій, якщо молоко збагачене

Менше калорій, ніж у коров’ячому

Низький вміст білка

Порівняно з коров’ячим або грудним молоком, у ньому дуже мало білка (1 г проти 8 г у звичайному молоці), тому важливо компенсувати його іншими продуктами, наприклад, яйцями, рибою, м’ясом або бобовими.

Обирайте збагачене кальцієм мигдалеве молоко без цукру, воно стане чудовим доповненням до раціону дитини з непереносимістю лактози.

Мигдалеве молоко та грудне вигодовування

Жодне рослинне чи тваринне молоко не здатне замінити грудне.

Грудне молоко — це унікальний продукт, який:

містить антитіла, які зміцнюють імунітет,

підлаштовується під потреби дитини вітамінно-мінеральним складом,

містить ферменти для легкого травлення.

До 6 місяців дитина має отримувати лише грудне молоко чи суміш. Після — поступово вводяться тверді продукти, але «альтернативне» молоко краще залишити після першого дня народження.

Переваги мигдалевого молока для малюків після року

Легке для травлення — не містить лактози, тому підходить дітям із непереносимістю молочних продуктів.

Низькокалорійне — чудово втамовує спрагу та підходить для дітей, схильних до надмірної ваги.

Збагачене кальцієм (у більшості брендів) — допомагає зміцнювати кістки.

М’який горіховий смак — подобається дітям і легко поєднується з кашами чи смузі.

Але пам’ятайте, що мигдалеве молоко — додатковий продукт, а не основне джерело поживних речовин.

Коли мигдалеве молоко не підходить

До 12 місяців (як основне харчування)

Для дітей з алергією на горіхи

Якщо обраний продукт містить доданий цукор або ароматизатори

Якщо раціон дитини вже обмежений білком

Мигдалеве молоко — корисна альтернатива для дітей після року, особливо за алергії на молочний білок або лактозну непереносимість. Але воно не може повністю замінити грудне чи коров’яче молоко, адже має менше білка та природного кальцію. Обирайте збагачені, несолодкі бренди та доповнюйте дитячий раціон продуктами, багатими на білок і залізо.