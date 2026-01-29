Насильство, про яке мовчать — коли жертвою стають батьки / © Credits

Реклама

Насильство дітей щодо батьків — це агресія, погрози, контроль або фізичне насильство, спрямоване дитиною (підлітком або дорослою) проти власних батьків. Парадокс у тому, що саме любов і відповідальність часто заважають батькам вчасно усвідомити небезпеку.

Видання Psychology Today розповіло, що ця форма насильства системно недооцінена, майже не фіксується у статистиці та рідко називається своїм іменем. Батьки схильні пояснювати те, що відбувається, хворобою, стресом, «важким періодом» або власними помилками у вихованні — чим завгодно, але не словом «насильство».

Коли дім перестає бути безпечним

Ризик серйозної агресії суттєво зростає, коли важкі психічні розлади поєднуються з вживанням психоактивних речовин. У таких умовах сімейний дім може перетворитися з простору підтримки на зону постійної напруги та страху.

Реклама

Фахівці з багаторічним досвідом роботи з родинами, де є біполярний розлад, психотичні стани чи шизоафективні порушення, наголошують, що така форма насильства — не виняток і не рідкісний випадок, а щоденна реальність для багатьох сімей. І водночас — майже завжди замовчувана.

Як працює заперечення

Батьки, особливо матері, часто мінімізують те, що відбувається. Не зі злого наміру, а з любові та страху. Типові фрази, які повторюються знову та знову:

«Він хворий, йому потрібна допомога, а не покарання»

«Це було не навмисно»

«Він просто не контролював себе»

«Що ж буде, якщо ми викличемо поліцію?»

Заперечення — це психологічний механізм захисту. Мозок батьків намагається зберегти образ дитини, яку вони люблять, навіть тоді, коли реальність стає небезпечною. Саме тому багато родин звертаються по допомогу лише після серйозних травм або криз, коли ігнорувати очевидне вже неможливо.

Це не «просто складні стосунки»

Важливо чітко розрізняти:

Реклама

сімейні конфлікти

складний підлітковий період

насильство

Коли у сім’ї з’являються погрози, примус, страх, контроль, фізична агресія чи реальна загроза безпеці — це відповідає міжнародним визначенням домашнього насильства, незалежно від того, ким є агресор. Психічне захворювання може пояснити поведінку, але воно не скасовує шкоду та не робить насильство прийнятним.

Принципи, з яких починається вихід

Любов і правда можуть співіснувати. Ви можете пам’ятати свою дитину ніжною, турботливою, талановитою та водночас чесно дивитися на те, що відбувається зараз. Минуле не зникає. Але теперішня поведінка має значення для безпеки.

Насильство залишається насильством. Навіть коли за ним стоїть діагноз. Навіть коли є пояснення. Визнання цього — не зрада дитини, а шанс зупинити руйнівний сценарій.

Батьківство не захищає від шкоди. Бути хорошими батьками — не означає бути застрахованими від агресії. Люди часто спрямовують найінтенсивніші емоції саме на тих, хто найближче.

Важливо назвати речі своїми іменами

Ми не можемо змінити те, що відмовляємося назвати. Слова мають значення.

«Жорстоке поводження»

«Домашнє насильство»

«Філіальне насильство»

Чітка мова допомагає фахівцям правильно оцінити ризики, судам — ухвалювати обґрунтовані рішення, а самим батькам — перестати жити у постійному страху та сумнівах.

Насильство дітей над батьками — реальне, поширене та небезпечне. Воно існує поруч із нами, часто за зачиненими дверима, у сім’ях, які ззовні здаються «нормальними».

Реклама

Говорити про це — боляче. Але мовчання не рятує ні батьків, ні дітей, ні інших членів родини. Називати речі своїми іменами — це не про покарання. Це про безпеку, відповідальність і шанс на допомогу.