Навіщо купати дитину з пелюшкою і чому шапка не рятує від отиту: педіатр розвінчує міфи

Навіщо купати дитину з пелюшкою і чому шапка не рятує від отиту: педіатр розвінчує міфи

Сучасна медицина спростовує багато традиційних уявлень, які були аксіомою для наших мам та бабусь.

Педіатр медичного центру "Добробут" Олексій Риков розповів про деякі стійкі міфи у педіатрії, про які давно варто забути.

Міф перший: під час купання у пластикову ванну потрібно підстилати пелюшку

Так, у цьому справді був сенс, коли дітей купали в дерев'яному кориті і існувала небезпека загнати дитині скабку. У пластикову ванну підстилати пелюшку для купання не потрібно.

Міф другий: дитину треба кутати, щоб вона не захворіла

Причиною хвороб є віруси, які можуть активізуватись від тривалого переохолодження, але сам собою холод не може бути причиною хвороби. Кутати дитину не потрібно, це не тільки не вбереже її від хвороби, а й може нашкодити. Якщо дитина перегріється, це буде не менш небезпечно для її організму, ніж переохолодження.

Міф третій: можна "надути вухо" і отримати отит

Отит – це ускладнення респіраторної інфекції. Неможливо заробити його, підставивши вухо вітру.

Міф четвертий: шапочка захистить від отиту

Шапочка — дуже важливий предмет гардеробу, вона зігріває в холод, але носіння шапочки саме собою від отиту не врятує. Більше того, потрібно пам'ятати, що процедури, що зігрівають, під час отиту, особливо гнійного, протипоказані.

Педіатр Олексій Риков розвінчує міфи: чи потрібно кутати дитину та чому шапка не рятує від отиту

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