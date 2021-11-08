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Навіщо купати дитину з пелюшкою і чому шапка не рятує від отиту: педіатр розвінчує міфи

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Навіщо купати дитину з пелюшкою і чому шапка не рятує від отиту: педіатр розвінчує міфи

Педіатр медичного центру "Добробут" Олексій Риков

Сучасна медицина спростовує багато традиційних уявлень, які були аксіомою для наших мам та бабусь.

Педіатр медичного центру "Добробут" Олексій Риков розповів про деякі стійкі міфи у педіатрії, про які давно варто забути.

Міф перший: під час купання у пластикову ванну потрібно підстилати пелюшку

Так, у цьому справді був сенс, коли дітей купали в дерев'яному кориті і існувала небезпека загнати дитині скабку. У пластикову ванну підстилати пелюшку для купання не потрібно.

Міф другий: дитину треба кутати, щоб вона не захворіла

Причиною хвороб є віруси, які можуть активізуватись від тривалого переохолодження, але сам собою холод не може бути причиною хвороби. Кутати дитину не потрібно, це не тільки не вбереже її від хвороби, а й може нашкодити. Якщо дитина перегріється, це буде не менш небезпечно для її організму, ніж переохолодження.

Міф третій: можна "надути вухо" і отримати отит

Отит – це ускладнення респіраторної інфекції. Неможливо заробити його, підставивши вухо вітру.

Міф четвертий: шапочка захистить від отиту

Шапочка — дуже важливий предмет гардеробу, вона зігріває в холод, але носіння шапочки саме собою від отиту не врятує. Більше того, потрібно пам'ятати, що процедури, що зігрівають, під час отиту, особливо гнійного, протипоказані.

Педіатр Олексій Риков розвінчує міфи: чи потрібно кутати дитину та чому шапка не рятує від отиту

Педіатр Олексій Риков розвінчує міфи: чи потрібно кутати дитину та чому шапка не рятує від отиту

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