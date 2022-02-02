Найуніверсальніша дієта для дітей

За словами гастроентерологів, дієта п'ятого столу – найуніверсальніша з усіх дієт. Вона з деякими уточненнями підходить всім без винятку. Особливо дітям. Нас консультує сімейний лікар, педіатр клініки «Моя сім'я» Антон Асонов.

Мета дієти

Стіл №5 рекомендують за захворювань печінки і підшлункової залози. Але не зайвим буде використовувати рекомендації до п'ятого столу і з профілактичною метою, для харчування здорових дітей. Особливо це актуально навесні і восени, коли можуть загостритися хвороби шлунково-кишкового тракту.

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Режим харчування

Вживати їжу слід 5-6 разів на добу, бажано в один і той самий час. Не допускати великих перерв у їжі.

Можна і не можна під час дієти

Під час дієти п'ятого столу не можна вживати в їжу гострі, смажені, кислі, солоні і консервовані продукти.

Хліб і борошняні вироби. Виключають свіжий хліб, вироби з листкового тіста. У невеликих кількостях дозволяється домашня випічка, галетне печиво.

Супи. Не допускається приготування супів на м'ясному, рибному, грибному бульйонах, з додаванням пасерованих овочів. Не можна також окрошку і щи зелені. Можна овочеві, круп'яні супи на овочевому відварі, молочні супи, фруктові, можна борщ. Спеції при варінні додавати не рекомендується.

М'ясо і птиця. Виключаються з харчування всі жирні сорти м'яса, молоде м'ясо, а також м'ясо качки, гуски і субпродукти: печінка, легені, нирки, серце, мозок. Також дітям протипоказані ковбаси та м'ясні консерви. Можна м'ясо яловичини, птиці (курятина, індичатина), кролика - відварне або запечене. При цьому слід прибрати сухожилля, шкіру.

Риба. Можна тільки нежирні сорти риби у відвареному або запеченому вигляді. Не можна копчену і солену рибу, а також у вигляді консервів.

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Молочні продукти. Молоко (якщо воно хорошої якості) під час дієти п'ятого столу не протипоказано. Можна також готувати каші на молоці. Жирне сільське молоко краще розбавляти водою. Кисломолочні продукти також можна. Але дітям краще давати не магазинні йогурти, а приготовані в домашніх умовах з закваски. Слід обмежити вживання вершків, жирного молока, солоного або жирного сиру.

Яйця. Можна вживати у вигляді парового омлету, але не більше 1 штуки на день. Починати дієту краще тільки з жовтка, а потім поступово додавати білок. Не можна яйця, зварені круто і смажені.

Крупи можна всі. Але ось бобові слід виключити з раціону.

Овочі можна як в сирому, так і у вареному і тушкованому вигляді. Не дозволяються дітям смажені овочі, мариновані, квашені. Також слід виключити з харчування шпинат, щавель, редиску, редьку, зелений лук, часник, гриби.

Фрукти. Зі свіжих можна лише абрикос, персик, кавун, банан. Соки зі свіжих фруктів можна, якщо це не кислі фрукти, а також якщо вони вирощені в тій самій місцевості, де ви проживаєте. Найпоширеніший продукт в цій дієті – печені яблука. Можна вживати сухофрукти, компоти, муси, киселі.

Солодощі. У літературі під час дієти п'ятого столу дозволено зефір, мармелад, цукерки, але не шоколадні. Проте нині складно знайти ці солодощі у гарній якості. Тому краще обмежитися медом, якщо немає алергії на мед. Обов'язково слід виключити шоколад.

Дієти рекомендується дотримуватися протягом місяця. Після можна потихеньку розширювати раціон.

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Зразкове меню

Перший сніданок: Сир з йогуртом. Чай з печивом.

Другий сніданок: Печене яблуко.

Обід: Суп, каша з м'ясом або паровою котлетою, компот із сухофруктів.

Полуденок: Чай з цукром і галетне печиво.

Вечеря: Каша або відварна картопля з рибою, приготованою на пару.

Тетяна Корякіна

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу сімейному лікарю, педіатру клініки «Моя сім'я» moyasemia.kiev.ua Антону Ассонову.