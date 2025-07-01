Нейрозапалення: що це та як воно впливає на розвиток мовлення дитини / © Credits

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Але коли до цих проявів додається затримка мовленнєвого розвитку, батьки часто не розуміють, що за цим може стояти не просто «характер дитини» чи «вона ще надолужить». Одна з нових і важливих тем у педіатричній неврології — нейрозапалення. Про те, що це таке та чому його не можна ігнорувати, розповідає дитяча неврологиня Ольга Топоркова.

Нейрозапалення — це прихований, хронічний запальний процес у нервовій системі дитини, який виникає на тлі фізіологічних або емоційних навантажень, інфекцій, харчової непереносності чи навіть тривалого стресу.

На відміну від гострих захворювань, нейрозапалення може розвиватися поволі, не викликати високої температури чи очевидного болю. Але воно безпосередньо впливає на мозкову активність, особливо у маленьких дітей, у яких нервова система ще активно розвивається.

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Основні симптоми

Порушення сну

часті пробудження вночі;

тривалий плач;

кошмари чи труднощі з засинанням;

надмірна сонливість вдень.

Поведінкові труднощі

підвищена збудливість;

емоційна нестабільність;

надмірна дратівливість або апатія;

труднощі у соціалізації.

Зниження когнітивної активності

складнощі з концентрацією уваги;

втома вже після короткого періоду активності;

слабка пам’ять.

Затримка мовленнєвого розвитку

у 3-річному віці дитина не говорить простими реченнями;

малюк розуміє звернене мовлення, але не говорить сам;

відсутність активного словникового запасу;

недостатнє мовленнєве наслідування (не повторює слова, не співає).

Нейрозапалення може змінювати роботу нейронів, погіршувати їхню здатність до взаємодії. Особливо страждають мовленнєві зони мозку, а також ділянки, які відповідають за саморегуляцію та навчання.

Імунна система дитини, коли реагує на потенційну загрозу (віруси, харчові алергени, токсини), активує клітини мікроглії, які у надмірній кількості можуть провокувати запалення нейронів. Це пригнічує нормальний розвиток мозку, зокрема тих функцій, які відповідають за мовлення.

Причини виникнення нейрозапалення

Внутрішньоутробні інфекції чи кисневе голодування.

Перенесені вірусні захворювання (особливо без належного відновлення).

Хронічні запалення в організмі (гастрити, отити, гайморити тощо).

Порушення мікробіоти кишківника (дисбактеріоз).

Харчова непереносність (наприклад, до глютену чи казеїну).

Тривалий психоемоційний стрес (переїзди, війна, травматичні події у родині).

Що робити

Якщо ви помічаєте у своєї дитини поєднання кількох симптомів — не зволікайте. Зверніться до дитячого невролога, а за необхідності — до логопеда, психотерапевта, дієтолога.

Можливі напрямки корекції:

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корекція харчування (усунення продуктів, які провокують запалення);

підтримка мікрофлори кишківника;

вітамінна терапія (омега-3, магній, вітаміни групи B);

логопедичні заняття;

нейропсихологічна реабілітація;

поліпшення сну (режим, дотримання гігієни сну, природні засоби);

зменшення стресу та емоційної перенапруги у дитини.

У сучасному світі легко списати втому чи істерики дитини на «характер» або ґаджети. Але першочергова причина може бути набагато глибшою — у роботі її мозку та гормонів. І вчасна допомога може не тільки попередити затримки мовлення, а й запобігти серйознішим порушенням у майбутньому.

Мовлення — це не просто слова. Це результат зрілої, врівноваженої нервової системи. Якщо вона працює в умовах запалення — чекати мовленнєвого прориву складно. Бережіть здоров’я своїх дітей та прислухайтесь не лише до їхніх слів, а й до мовчазних сигналів організму.