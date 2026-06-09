Нічне гортання стрічки краде сон: як телефони стали головним ворогом підліткового відпочинку

Нічне гортання стрічки краде сон / © Credits

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Скарги батьків звучать дедалі схоже: «він не висипається», «вранці його неможливо розбудити», «вона стала дратівливою». За цими побутовими фразами стоїть серйозніша проблема — системне недосипання підлітків через нічне використання телефонів, про що розповідає видання The Washington Post.

Дослідження Університету Каліфорнії в Сан-Франциско, опубліковане в журналі JAMA Pediatrics, простежило поведінку 657 підлітків і зафіксувало, що у середньому вони проводять у смартфонах понад 50 хв у проміжку між 22:00 і 6:00 у шкільні ночі. Понад половину з них активно користуються гаджетами навіть між опівніччю та 4 ранку — у той час, коли організм найбільше потребує глибокого сну.

Чому так відбувається

На перший погляд, усе просто, бо соцмережі, ігри та нескінченна стрічка коротких відео тримають увагу. Проте дослідники вбачають складнішу картину.

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Частина підлітків прокидається через сповіщення, інші — свідомо тягнуться до телефону під час нічних пробуджень або через труднощі із засинанням. У хід ідуть YouTube, TikTok, Instagram, а також ігри на кшталт Roblox чи Clash Royale.

І тут проблема не лише у «втрачених хвилинах сну». Як зазначає один із авторів дослідження, соціальні мережі мають потужний емоційний вплив, адже вони стимулюють мозок і ускладнюють природне «згасання» активності перед сном.

Важливість підліткового сну

Підліткам потрібно від 8 до 10 годин сну на добу. Це не рекомендація «для комфорту», а критична норма для розвитку мозку, пам’яті, концентрації та емоційної стабільності.

Недосипання впливає на підвищений ризик тривожності, депресивних станів, проблем із увагою та зниженням навчальної ефективності. І навіть невеликі «мінус 40–60 хв» щодня можуть накопичуватися у відчутний когнітивний дефіцит.

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«Телефон у спальні» — нова норма

Дослідження показує ще одну тенденцію — приблизно дві третини підлітків сплять із телефоном у кімнаті. Це стало базовим сценарієм, а не винятком. Саме тому експерти пропонують просте, але радикальне рішення — прибирати гаджети повністю зі спальні. За їхніми словами, це один із найефективніших способів покращити якість і тривалість сну.

Але навіть якщо телефон залишається поруч, є нюанси, які мають значення: повністю вимкнений пристрій впливає менше, ніж той, який працює у режимі вібрації чи з активними сповіщеннями. Навіть слабкі сигнали можуть порушувати фази сну.

«Просто забрати телефон» — не вихід

Попри очевидність поради, реалізація складніша, ніж здається. Для підлітків телефон — це не лише розвага, а й соціальний зв’язок, спосіб зняти напруження після насиченого дня та відчуття автономії. Саме тому психологи, які працюють із сім’ями, наголошують, що заборони рідко дають довготривалий ефект. Натомість ефективніший підхід — діалог.

Батькам рекомендують створювати «сімейні медіаплани», де правила користування гаджетами є спільними, тож дорослі також їх дотримуються. Роль моделі поведінки тут критична, адже підлітки частіше повторюють те, що бачать, а не те, що їм говорять.

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Нічний скролінг став новою звичкою покоління, яке виросло зі смартфоном у руці. Але дослідження однозначні — ці «кілька хвилин у TikTok перед сном» часто перетворюються на годину недосипання, яка впливає на навчання, настрій та психічне здоров’я. І хоча універсального рішення не існує, експерти погоджуються, що якісний сон починається не з будильника вранці, а з того, що лежить на тумбочці ввечері.

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