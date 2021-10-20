Переконання батьків, які сильно шкодять їхнім дітям

Батьки завжди хочуть бачити своїх дітей щасливими і успішними, проте, виховуючи дитину, нерідко самі ж заважають їй придбати ті життєві якості, які допоможуть бути щасливою і успішною.

Мами-тата часом самі не помічають своїх помилок, але, навіть якщо хтось і вкаже на них, батьки ні за що не визнають, що роблять щось неправильно. Детальніше про ситуацію розповів житомирський психолог Наталя Сідорьонок.

Ти сам не зможеш!

Багато батьків з перших днів життя дитини надмірно опікують її, і навіть коли вона стає школярем, не припиняють свою делікатну турботу: зашнурують шнурки, зберуть речі, зроблять завдання, покладуть з собою бутерброд і так дальше. Вони переконані, що дитина сама зробить все набагато гірше і тому беруть на себе її турботи. Навіть коли дитині вже 14 років і вона обзавелася власним паспортом, батьки намагаються всі роботи по дому виконувати самі, не турбуючи улюблене чадо, а ще вирішують всі проблеми, які виникають: бігають по магазинах у пошуках підручників, розбираються з кривдниками дитини в школі, допомагають виконувати домашні завдання, навіть з собакою теж гуляють самі. Хоча все це змогла би зробити дитина сама. Звичайно, діти повинні знати, що батьки завжди прийдуть на допомогу, проте тільки в тому випадку, якщо діти самі не впораються з проблемою. Але якщо батьки захистили дітей від усіляких проблем, діти можуть вирости безпорадними і залежними, не здатними самостійно прийняти жодного важливого рішення.

Чи не ризикуй, тоді не впадеш

Багато батьків вважають за свій обов'язок оберігати дітей від найменших ризиків: не купайся в холодній воді, не бери участь у змаганнях, де є діти сильніші за тебе, не погоджуйся проводити досліди з хімії — це небезпечно, не виступай на олімпіаді, якщо не дуже впевнений в успіху ... І так дальше. Дитина з малечку звикає сидіти тихо й сумирно, не висуватися, не ризикувати, тобто вона ніколи не виходить із зони комфорту. Але життя — штука жорстка і непередбачувана, і комфортних умов може взагалі не бути. Тому дитину потрібно поступово виводити в незнайому і незвичну середу і дати можливість впоратися з поставленими завданнями. Наприклад, терміново підмінити під час змагань однолітку, яка раптово пошкодила ногу, тобто пробігти (проплисти) за неї незвичну для дитини дистанцію. Або самій підготувати і представити цікавий проект на семінарі, взявши непросту і спірну, але дуже актуальну тему.

Чим погана і чим ефективна грошова мотивація

Деякі батьки мотивують дитину до навчання (роботи) постійними грошовими винагородами. Вони платять дитині або купують подарунки мало не за кожен її успіх: хорошу оцінку, похвалу вчителя, чисто випрані власні речі, прибрану кімнату, похід в магазин і так далі. Це може привести до того, що з часом дитина почне торгуватися через отриману суму, вимагати її збільшити, або вважатиме подарунок занадто нікчемним порівняно з її досягненням. За контрольну роботу, виконану на високий бал, вона може запросити не 20 гривень, а сто гривень, а за табель з гарними оцінками — вже не поїздку до Львова, а подорож в іншу країну. Якщо ж батьки припинять або просто не зможуть її фінансово мотивувати, то дитина перестане вчитися або працювати: не стане робити уроки, допомагати по дому, і елементарні речі на зразок прогулянки з собакою батькам доведеться довго випрошувати. У дитини пропаде мотивація чогось досягати в житті. Звикання до матеріальної винагороди може стати пасткою, в яку потрапляє і дитина, і батьки.

З іншого боку, у фінансовій мотивації є і плюси — отримуючи винагороду, дитина вчиться сам заробляти гроші. Деякі батьки один раз на тиждень (в вихідний) дивляться щоденник дитини і, якщо в ньому є гарні оцінки, заохочують своє чадо невеликою сумою. Дитина складає гроші в свою скарбничку, відчуваючи гордість за те, що сама їх заробила.

Так що батькам треба самим вирішити, як краще мотивувати рідне чадо. Деякі батьки за гарне навчання дарують дитині подарунки раз або два рази на рік. А в цілому взаємини батьків та дітей повинні будуватися на взаємній любові, турботі, увазі, а не на фінансовій базі. Потрібно щиро хвалити дитину за її успіх. Пояснювати їй, що кожна маленька перемога — це крок до її подальших великих перемог в життя. А якщо все буде зводитися до грошей, то дитина втратить все кращі людські почуття і зосередиться тільки на одному — на статках. А батьки потім будуть страждати і дивуватися: чому дитина така?

"Батьки самі знають, як краще для дитини" ...

Батьки ніколи не повинні все вирішувати за дитину: з ким дружити, в якій гурток записатися, до кого піти на день народження і так дальше. Якщо вони звикли командувати і зневажати дитину, не зважати на її думку, то в підлітковому віці їхнє чадо почне заповнювати те, що упустило в дитинстві через батьків: підліток буде робити тільки те, що захоче сам, незважаючи на думку тата і мами. Приходити додому пізно вночі, спілкуватися з підозрілими особами, брати гроші без проса і так дальше. Тобто, буде надолужувати згаяне, і це може закінчитися дуже погано. Тому всі питання, що стосуються дитини, потрібно вирішувати спільно і обов'язково враховувати думку свого чада. Іноді повинні поступитися батьки, а іноді — дитина. Якщо в родині дружні і теплі взаємини, довіра і щирість у спілкуванні, то ніхто не буде ображений і кожен буде відчувати себе вільним у виборі.

Чому ні"?

Дуже часто батьки, що-небудь забороняють своїй дитині і категорично кажуть "ні". І не пояснюють, чому так. Батьки переконані, що їхнє слово — це закон, який не обговорюється. Це не правильно. У дитини немає життєвого досвіду і ще не розвинена інтуїція, і тому їй потрібно все пояснювати, і краще за все на власному прикладі. Папі (мамі) можна згадати свою шкільну любов і масу помилок, які він наробив, засліплений неймовірним почуттям. Добре було б згадати своє навчання в школі і інституті, ті перемоги, яких вдалося домогтися власною працею і силою волі, незважаючи на різні перешкоди. Розповісти про невдачі і про те, як ви їх пережили, які висновки зробили і який вихід знайшли зі складної ситуації. Тоді це буде не голослівна батьківська заборона, яка тільки дратує дитину, а сюжет з життя, який дитина зможе проаналізувати і застосувати до власної ситуації.

Батьки повинні завжди пам'ятати про те, що діти беруть з них приклад, тому потрібно контролювати свої слова і дії. Якщо тато чи мама не праві, вони повинні вміти в цьому зізнатися. І якщо батьки побачили, що перестають знаходити спільну мову з дитиною, потрібно проаналізувати ситуацію: можливо, вони роблять щось не так? Потрібно звернутися за допомогою і порадою до психолога, бо ніяк не можна втратити довіру і дружбу своєї дитини.

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