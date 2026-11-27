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- Діти
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Припиніть казати дитині "сиди прямо": головні міфи про дитячу поставу та сколіоз
«Випрями спину», «не сутулься», «зведи лопатки» — звичні зауваження батьків, які, однак, не сприяють формуванню здорової постави.
Про найпоширеніші міфи та принципи корекції дитячої постави розповідає Ольга Стасюк — реабілітологиня і засновниця дитячого спортивно-оздоровчого клубу «ОМІЯ».
Міф №1. Здорова постава — це ідеально пряма спина
Хребет має природні фізіологічні вигини, зокрема грудний кіфоз — природне округлення грудного відділу.
«Постійне зведення лопаток не є фізіологічною нормою. Коли ми змушуємо дитину надмірно випрямляти спину, то створюємо додаткове навантаження на м’язи-розгиначі хребта», — пояснює Ольга Стасюк.
Крім того, нагадування не зміцнюють м’язи. Дитина вчиться реагувати на зауваження батьків, а не відчувати власне тіло.
Міф №2. Для корекції постави достатньо працювати зі спиною
Важливу роль у формуванні постави відіграє положення таза. Його надмірний нахил вперед змінює біомеханіку хребта та може посилювати грудний кіфоз і сутулість.
«Якщо причина сутулості пов’язана з положенням таза, працювати лише зі спиною недостатньо. Необхідно коригувати положення таза і зміцнювати сідничні м’язи», — наголошує реабілітологиня.
Міф №3. Коректори постави усувають сутулість
Реклінатори — спеціальні пристрої, які механічно відводять плечі назад — не усувають причини функціональних порушень постави.
«Механічно відвести плечі назад не означає виправити поставу. Потрібно працювати з м’язами та положенням таза, а не просто фіксувати спину», — зазначає фахівчиня.
Водночас реклінатори не варто плутати з лікувальними ортопедичними корсетами.
Міф №4. Сутулість і сколіоз — одне й те саме
Сутулість оцінюють переважно в сагітальній площині у профіль. Сколіоз є тривимірною деформацією хребта, що супроводжується боковим викривленням і ротацією хребців.
«Сколіоз — це не обов’язково сутулість, а сутулість — не обов’язково сколіоз. Це різні порушення, які потребують різних підходів до корекції», — пояснює лікарка.
Три вправи замість постійних нагадувань
Розтягування грудних м’язів. Стати у дверному отворі, спертися передпліччями на одвірки та плавно податися корпусом уперед.
Сідничний міст. Лягти на спину, зігнути ноги в колінах і плавно підняти таз, активуючи сідничні м’язи та уникаючи надмірного прогину в попереку.
Вправа біля стіни. Стати спиною до стіни, зберігаючи природні вигини хребта, запам’ятати положення тіла і зробити кілька кроків.
За наявності сколіозу програма вправ підбирається індивідуально.
Як сформувати здорову звичку без примусу
Ключовим чинником у роботі над поставою є регулярність. Щоб фізична активність стала звичкою, фахівчиня рекомендує інтегрувати її в повсякденні ритуали дитини.
«Я рекомендую батькам починати з власного прикладу. Виконуйте вправи разом із дитиною в невимушеній атмосфері, без примусу. Достатньо почати з кількох хвилин після чищення зубів або перед сніданком. Важлива саме щоденна повторюваність», — радить Ольга Стасюк.
Поєднання вправ з уже сформованими ранковими ритуалами допомагає зробити рух природною частиною життя дитини, а не черговим обов’язком.
Коли варто звернутися до спеціаліста
асиметрія плечей, лопаток або таза
асиметрія талії
випинання одного боку спини в разі нахилу вперед
посилення сутулості
регулярний біль у спині
Особливо уважними батькам треба бути в період інтенсивного росту дитини, адже сколіоз може розвиватися без больових відчуттів.
«Наше завдання — не навчити дитину випрямляти спину за командою, а сформувати у неї здатність самостійно контролювати власне тіло», — підсумовує реабілітологиня.