Дитина з ноутбуком / © Credits

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Про найпоширеніші міфи та принципи корекції дитячої постави розповідає Ольга Стасюк — реабілітологиня і засновниця дитячого спортивно-оздоровчого клубу «ОМІЯ».

Міф №1. Здорова постава — це ідеально пряма спина

Хребет має природні фізіологічні вигини, зокрема грудний кіфоз — природне округлення грудного відділу.

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«Постійне зведення лопаток не є фізіологічною нормою. Коли ми змушуємо дитину надмірно випрямляти спину, то створюємо додаткове навантаження на м’язи-розгиначі хребта», — пояснює Ольга Стасюк.

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Крім того, нагадування не зміцнюють м’язи. Дитина вчиться реагувати на зауваження батьків, а не відчувати власне тіло.

Міф №2. Для корекції постави достатньо працювати зі спиною

Важливу роль у формуванні постави відіграє положення таза. Його надмірний нахил вперед змінює біомеханіку хребта та може посилювати грудний кіфоз і сутулість.

«Якщо причина сутулості пов’язана з положенням таза, працювати лише зі спиною недостатньо. Необхідно коригувати положення таза і зміцнювати сідничні м’язи», — наголошує реабілітологиня.

Міф №3. Коректори постави усувають сутулість

Реклінатори — спеціальні пристрої, які механічно відводять плечі назад — не усувають причини функціональних порушень постави.

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«Механічно відвести плечі назад не означає виправити поставу. Потрібно працювати з м’язами та положенням таза, а не просто фіксувати спину», — зазначає фахівчиня.

Водночас реклінатори не варто плутати з лікувальними ортопедичними корсетами.

Міф №4. Сутулість і сколіоз — одне й те саме

Сутулість оцінюють переважно в сагітальній площині у профіль. Сколіоз є тривимірною деформацією хребта, що супроводжується боковим викривленням і ротацією хребців.

«Сколіоз — це не обов’язково сутулість, а сутулість — не обов’язково сколіоз. Це різні порушення, які потребують різних підходів до корекції», — пояснює лікарка.

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Три вправи замість постійних нагадувань

Розтягування грудних м’язів. Стати у дверному отворі, спертися передпліччями на одвірки та плавно податися корпусом уперед.

Сідничний міст. Лягти на спину, зігнути ноги в колінах і плавно підняти таз, активуючи сідничні м’язи та уникаючи надмірного прогину в попереку.

Вправа біля стіни. Стати спиною до стіни, зберігаючи природні вигини хребта, запам’ятати положення тіла і зробити кілька кроків.

За наявності сколіозу програма вправ підбирається індивідуально.

Як сформувати здорову звичку без примусу

Ключовим чинником у роботі над поставою є регулярність. Щоб фізична активність стала звичкою, фахівчиня рекомендує інтегрувати її в повсякденні ритуали дитини.

«Я рекомендую батькам починати з власного прикладу. Виконуйте вправи разом із дитиною в невимушеній атмосфері, без примусу. Достатньо почати з кількох хвилин після чищення зубів або перед сніданком. Важлива саме щоденна повторюваність», — радить Ольга Стасюк.

Поєднання вправ з уже сформованими ранковими ритуалами допомагає зробити рух природною частиною життя дитини, а не черговим обов’язком.

Коли варто звернутися до спеціаліста

асиметрія плечей, лопаток або таза

асиметрія талії

випинання одного боку спини в разі нахилу вперед

посилення сутулості

регулярний біль у спині

Особливо уважними батькам треба бути в період інтенсивного росту дитини, адже сколіоз може розвиватися без больових відчуттів.

«Наше завдання — не навчити дитину випрямляти спину за командою, а сформувати у неї здатність самостійно контролювати власне тіло», — підсумовує реабілітологиня.

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