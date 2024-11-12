Перша допомога, якщо дитина вдавилася: поради медичного інструктора

Нещасний випадок, коли дитина вдавилася, може трапитися зненацька та сильно налякати батьків, але вміння діяти швидко та правильно може врятувати життя.

На сторінці First Aid Instructor розповіли, як діяти у ситуації, що може виникнути у дітей різного віку. Якщо дитина вдавилася, тобто в її дихальні шляхи потрапило стороннє тіло, яке заважає диханню, це можна помітити за декількома ключовими ознаками.

Ознаки обструкції дихальних шляхів

Дитина хапається за грудну клітку. Така реакція показує, що вона намагається інстинктивно відкрити дихальні шляхи.

Наприклад, дитина може раптово схопитися зі столу, де вона щойно їла та почала панічно бігати.

Якщо дитина не може говорити чи кашляти, а лише дивиться на вас із широко відкритими очима, та не може зробити жодного звуку, це ознака серйозної обструкції.

Перша допомога

Ваше завдання — діяти швидко та впевнено. Декілька рішучих кроків можуть врятувати життя вашої дитини чи будь-якої дитини, яка потрапила у таку ситуацію.

Переконайтеся, що дитина вас чує. Спробуйте спитати, чи розуміє вас дитина, але пам’ятайте, що коли дихання утруднене, говорити вона не зможе. Нахиліть дитину вперед. Це дозволяє силам тяжіння допомогти у видаленні стороннього тіла. Найкраще нахилити її так, щоб верхня частина тулуба була опущена. Якщо можете, підтримуйте дитину, спершись на своє коліно, щоб положення було стабільним. Поштовхи по спині. Робіть серію швидких, але потужних поштовхів рукою між лопатками дитини. Виконуйте ковзні, рішучі рухи, щоб стимулювати вихід стороннього тіла. Це може спровокувати кашель або навіть вигнання чужорідного предмета. Перевірте дихання. Якщо дитина почала дихати після ваших дій, ви успішно впоралися з ситуацією. Проте, навіть у разі, коли стороннє тіло начебто вийшло, важливо поспостерігати за дитиною, щоб переконатися, що дихальні шляхи повністю вільні.

Якщо дихання не відновилося, негайно викликайте швидку допомогу. Поки приїде швидка, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Це особливо важливо, якщо дитина втрачає свідомість або не показує ознак дихання.

Цей спосіб надання допомоги підходить для дітей приблизно 12–14 років. Старшим підліткам та дорослим також можна допомагати схожими діями, проте варто враховувати різницю у фізичній силі. Замість поштовхів по спині, потерпілих підлітків або дорослих слід нахиляти та виконувати поштовхи у ділянку живота (абдомінальну область), що може допомогти у видаленні стороннього тіла.

Дорослі мають слідкувати за тим, що дитина їсть, пояснювати їй правила правильного пережовування їжі та уникати ігор під час їжі. Це прості заходи, але вони можуть суттєво знизити ризик обструкції дихальних шляхів.

Знання, як діяти у ситуації вдавлення дитини, можуть стати найважливішими у житті будь-якого дорослого. Не бійтеся застосувати навички, але також пам’ятайте про своєчасне звернення за професійною допомогою. Коли дитина вдавилася, головне — швидко діяти та цей алгоритм дій допоможе вам зберігати спокій та впевненість у своїх діях.

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