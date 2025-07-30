Перша допомога дитині, яка тоне: що може врятувати життя / © Credits

Реклама

На сторінці Bavariamedic нещодавно нагадали важливий алгоритм дій, якого слід дотримуватися у критичній ситуації. У своїй статті ми доповнили поради їхні, щоб ви були максимально підготовлені до непередбачуваної ситуації.

Як зрозуміти, що дитина тоне

Перш ніж перейти до порятунку, важливо знати, що утоплення часто відбувається безшумно. На відміну від того, що ми звикли бачити у фільмах, дитина не кричить, не махає руками, вона просто ковтає воду, бореться за кожен ковток повітря та дуже швидко втрачає свідомість.

Основні ознаки утоплення:

Реклама

дитина «висить» вертикально у воді, майже не рухається;

тримається за голову чи обличчя;

широко розплющені очі з панічним поглядом;

мовчання замість крику, адже дитина просто не може видихнути, щоб покликати на допомогу.

Що робити, якщо дитина тоне

Безпечне наближення

Найголовніше — не наражайте на небезпеку себе. Якщо дитина у воді, спершу оцініть ситуацію. Якщо є можливість, використовуйте палицю, рушник, рятівний круг або інший подовжений предмет, щоб підтягнути її до берега. Якщо ви впевнені у своїх силах, пливіть до неї, але зі спини, адже дитина у паніці може схопити вас і потягнути під воду.

Оцініть стан дитини

Щойно дістали дитину на берег:

Перевірте свідомість: обережно покличте, спробуйте струсити за плечі.

Перевірте дихання: нахиліться ближче, дивіться на грудну клітку (чи підіймається вона), слухайте дихання.

Якщо дитина не дихає, негайно розпочніть реанімацію

Зробіть 5 рятувальних вдихів: затисніть ніс, зробіть повний вдих і обережно вдміть повітря у рот дитини. Повторіть 5 разів.

Викличте швидку допомогу — 101 або 103 (якщо ви не один, попросіть когось іншого дзвонити, поки ви надаєте допомогу).

Розпочніть СЛР (серцево-легеневу реанімацію): 30 компресій грудної клітки (глибина: 1/3 грудної клітки, ритм — 100–120 натискань на хвилину); 2 рятувальні вдихи; чергуйте 30:2 до прибуття медиків або поки дитина не почне дихати.

Порада: якщо вам страшно робити реанімацію чи боїтесь нашкодити — все одно дійте. Гірше, ніж нічого не робити, не буває.

Мозок без кисню починає ушкоджуватись уже через 3–5 хв. Тож, чим раніше ви почнете діяти, тим вищі шанси на повне відновлення без ускладнень.

Реклама

Найпоширеніші помилки

Перевернути дитину вниз головою, щоб «вилилась вода» — міф! Це неефективна втрата часу.

Плескати по щоках або «приводити до тями» — марно, якщо немає дихання.

Втрачати час на пошук дорослого чи рятувальника, краще негайно діяти самостійно.

Не викликати швидку, якщо дитина прийшла до тями. Обов’язково потрібно зробити це. Утоплення може мати відкладений ефект, наприклад, так зване «сухе утоплення», коли симптоми з’являються через кілька годин.

Варто пам’ятати

Завжди стежте за дітьми біля води. Навіть надувний басейн може бути небезпечним.

Встановлюйте сітки навколо домашніх водойм.

Навчіть дитину базових правил поведінки на воді.

Запишіться на курси з першої допомоги — це важливіше, ніж здається.

Ситуація, коли дитина тоне — один із найстрашніших сценаріїв для будь-якого з батьків. Але саме ваша холоднокровність і знання базових дій можуть стати різницею між життям і смертю. Не бійтеся брати відповідальність. Пам’ятайте, краще ви зробите щось недосконало, ніж не зробите нічого.