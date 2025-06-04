Перша допомога: що робити, коли немовля блює під час зригування / © Credits

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Проте іноді зригування може перейти у блювоту, а це може викликати у батьків тривогу та розгубленість. У такій ситуації важливо знати, як правильно діяти, щоб не нашкодити дитині та забезпечити її безпеку, про це розповіли на сторінці First Aid Instructor.

Зригування — це невелике повернення частини вмісту шлунка до рота після годування. Воно відбувається легко та не супроводжується напругою чи дискомфортом.

Блювання — це активний процес, який супроводжується скороченням м’язів живота та діафрагми, дитина може плакати, червоніти, її тіло напружується. Об’єм блювотних мас зазвичай більший, ніж під час зригування і вони можуть мати жовтуватий чи зеленуватий колір.

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Що робити, якщо дитина почала блювати

Зберігайте спокій. Дитина дуже чутлива до емоцій дорослих. Паніка може передатися малюку та ускладнити ситуацію. Утримуйте голову та тіло дитини у безпечному положенні. Найбезпечніший варіант — взяти дитину на руки, тримаючи обличчям і всім тілом вбік. Голова при цьому має бути трохи нижче за тулуб. Це положення дозволяє вмісту шлунка вільно витекти з рота, не потрапляючи у дихальні шляхи. Не крутіть різко голову немовляти. У новонароджених слабка м’язова підтримка шиї, а хребет ще не сформований. Різкі повороти чи нахили голови можуть призвести до травм. Після блювання очистьте ротик і обличчя дитини м’якою серветкою чи марлею. Якщо блювота вийшла через ніс — акуратно витріть і носик. Забезпечте спокій. Після блювання малюк може бути виснажений чи роздратований. Тримайте його у вертикальному положенні, не кладучи одразу на спину.

Коли звертатися до лікаря

Блювання у немовляти іноді потребує медичної допомоги, особливо якщо супроводжується іншими тривожними симптомами:

сильне, фонтаноподібне блювання;

наявність жовчі (зеленого чи жовтого кольору) чи крові у вмісті;

дитина має млявий та апатичний вигляд;

відмова від їжі;

гарячка;

відсутність сечовипускання понад 6 годин;

зниження маси тіла чи її відсутність.

У таких випадках слід негайно звернутися до педіатра чи викликати швидку допомогу.

Що може спричинити блювання у немовлят

перегодовування — шлунок ще маленький і надлишок молока чи суміші викликає дискомфорт;

повітря у шлунку через неправильне прикладання до грудей чи пляшечки;

гастроезофагеальний рефлюкс;

вірусні інфекції (наприклад, ротавірус);

алергія на білок коров’ячого молока;

непереносимість суміші чи продуктів, які вживає мама за грудного вигодовування;

серйозні стани, як-от пілоростеноз, інвагінація кишківника тощо.

Що робити для профілактики

Годуйте у правильному положенні.

Слідкуйте за об’ємом порцій. Не примушуйте дитину їсти більше, ніж вона хоче.

Стимулюйте відрижку. Після годування потримайте малюка «стовпчиком» 10–15 хв, щоб вийшло зайве повітря.

Не грайтеся з дитиною одразу після годування. Уникайте активних рухів — це знижує ризик зригування чи блювання.

Зригування є звичним явищем у немовлят, однак блювання потребує більшої уваги. Якщо дитина почала блювати, головне — забезпечити безпеку: правильно тримати дитину, уникати різких рухів, дати їй заспокоїтись і слідкувати за станом.

У разі повторних епізодів або тривожних симптомів не зволікайте з візитом до лікаря. Адже завжди краще перестрахуватись, коли йдеться про здоров’я дітей.

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