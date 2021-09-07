Вперше до дитячого садка: як впоратися з адаптаційною тривогою дитини

Коли батьки віддають дитину до дитячого садка, залишають з нянею або вперше приводять до школи, практично завжди виникає досить серйозна проблема — діти не готові залишитися без батьків навіть на кілька годин і відчувають страх і тривогу.

Йдеться про так звану сепараційну тривогу дитини, яка панічно боїться розлучатися з найближчими людьми. Ця тривога заважає їй сприймати що-небудь і призводить батьків у відчай. Про те, як побороти сепараційну тривогу розповіла житомирська психологиня Наталя Сідоренок.

"Не йди!"

Дуже часто в дитячому садку можна побачити таку картину: дитина хапає маму за руки, чіпляється за ноги, висне на ній, не даючи зробити кроку і благає не йти, а вона від розпачу і безсилля просто не знає, як її заспокоїти і що сказати. Одні діти через кілька днів або тижнів заспокоюються, а інші ніяк не можуть звикнути до свого нового дорослого життя без батьків. Щоб уникнути такого стресу, тата-мами повинні підготувати дитину до розлуки з ними.

Навіщо ходити до дитячого садка?

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Перш за все потрібно розповісти дитині про те, що таке дитячий садок і для чого туди ходять діти. Пояснити, що тато і мама ходять на роботу, а у сина чи доньки — своя "робота" — дитячий садок. Там діти цікаво і корисно проводять час, поки їхні батьки зайняті. Можна згадати, як ви в дитинстві ходили до дитячого садка, які заняття вам подобалися, які були друзі і вихователі. Сходіть разом до дитячого садка, погуляйте на майданчику у дворі, подивіться на дітей спочатку на віддалі, а потім підійдіть ближче, нехай дитина трохи погуляє разом з ними у вашій присутності. Зайдіть в групу, покажіть їй іграшки, подивіться, як діти обідають, словом, проведіть разом із дитиною там певний час. У перший день заберіть сина чи доньку через годину-дві, а потім — через три, і так збільшуйте час його перебування без батьків.

Граємо вдома в "дитячий садок"

Після перших відвідин закладу, наприклад, у вихідні дні, можна вдома всією сім'єю погратися в "дитячий садок". Нехай ведмедик і зайчик прийдуть до групи, дитина погодує їх сніданком і обідом, вони вийдуть на прогулянку, пограють в іграшки, а потім їх заберуть додому. Дитина подивиться на ситуацію збоку і зрозуміє, що в дитячому садку немає нічого страшного, і наступного разу туди вирушить без гірких сліз і мук. А розставання з батьками мине менш емоційно.

Обов'язково поговоріть з вихователями, які добре знають, як заспокоїти дитину. Їхні поради не будуть зайвими.

Знайоме обличчя серед чужих дітей

Можна заздалегідь познайомитися з тією дитиною, яка вже ходить в ту саму групу дитячого садка, куди ви відвели свого сина чи доньку, а також ближче пізнати його батьків. Коли ваш малюк у перший день побачить серед десятка чужих дітей знайоме обличчя, йому відразу стане легше і спокійніше.

Мишеня в кишені вселяє впевненість

Якщо дитина захоче поділитися з батьками своїми враженнями від дитячого садка, вислухайте дуже уважно. Розвійте його страхи і сумніви, постарайтеся, щоб у дитини склалася оптимістична картинка про перебування в дитячому саду. Щоб їй було спокійніше і звичніше, дозвольте взяти з собою улюблену іграшку (але не найдорожчу). Навіть якщо улюблене мишеня буде просто лежати в кишені сукенки, дитині буде спокійніше.

Перед тим як віддати дитину до дитячого садка, намагайтеся зробити так, щоб вона частіше залишалася на якийсь час без вас, наприклад, відправте на день до бабусі, залиште на кілька годин у знайомих, де є його однолітки. А ще можна погратися в хованки, де дитина і батьки ховаються одне від одного, а потім весело знаходяться. Це переконує дитину в тому, що батьки можуть зникнути тільки на певний час, а потім вони обов'язково будуть поруч, і в цьому немає нічого страшного.

Вибирайте доброго вихователя

Адаптація дитини багато в чому залежить від вихователя, його чуйності, терпіння і вміння налагодити контакт із дитиною, тому до вибору вихователя потрібно підходити дуже серйозно.

Батькам ніколи не можна спізнюватися, забираючи дитину з дитячого садка, тому що кожна зайва хвилина очікування буде коштувати дитині занадто дорого. Дитина повинна знати, що за нею прийдуть обов'язково вчасно, як і обіцяли. Така впевненість дає сили і терпіння гідно пережити день в дитячому садку до приходу тата і мами. Однак якщо навіть через кілька місяців і більше дитина не зможе звикнути до розлуки з батьками і щоразу буде переживати сильний стрес, та ще до того ж ви помітили, що вона вириває волосся зі своєї голови, стада часто замикатися в собі або інші подібні симптоми, слід негайно звернутися до психолога, який відкоригує ситуацію і порадить, як краще вчинити в цьому випадку.

А якщо дитина вами маніпулює?

Ще один важливий момент. Батькам потрібно зрозуміти: чи дійсно дитина переживає страх і занепокоєння, коли їх немає поруч, або вона просто маніпулює батьками. Дитина прекрасно знає, що мама (тато) її шалено люблять і намагаються виконати всі його забаганки, та ще приймає все близько до серця, тому спеціально влаштовує істерики, домагаючись своєї мети: щоб не водили до садка або раніше забирали або дарували іграшки за те, що вона все-таки ходить туди і т.д. Це вже не сепараційна тривога, а симуляція, тому батькам потрібно бути дуже уважними до поведінки своєї диини, підтримувати постійний зв'язок з вихователями, щоб розібратися в ситуації.

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