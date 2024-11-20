Панічні атаки у дітей: поради лікаря, як допомогти малечі

Панічні атаки можуть виникати не тільки у дорослих, а й у дітей, на жаль, ця проблема є досить поширеною серед дітей молодшого шкільного віку та підлітків.

Лікарка Ольга Топоркова розповіла про природу панічних атак у дітей, їхні особливості та як допомогти малечі подолати це непросте явище.

Що таке панічна атака

Панічна атака — раптовий напад сильного страху чи тривоги, який виникає без видимої причини. У дітей вона може проявлятися через фізичні симптоми:

прискорене серцебиття;

запаморочення;

тремтіння;

відчуття задухи;

сильний страх або навіть відчуття "нереальності".

Дитина часто не може пояснити, що з нею відбувається, але відчуття безпорадності та страх лише посилюють тривогу.

Особливості панічних атак у дітей

Діти переживають панічні атаки дещо інакше, ніж дорослі. Важливо враховувати три ключові особливості:

Складність вираження емоцій

Діти рідко можуть пояснити, що саме їх турбує. Вони можуть описувати фізичні симптоми, такі як біль у животі чи голові, запаморочення, не пов’язуючи їх із емоціями. Це ускладнює діагностику проблеми для батьків.

Схильність до уникання ситуацій

Дитина може почати уникати місць або обставин, які викликали панічну атаку, щоб не зіткнутися зі страхом знову. Наприклад, це може проявлятися у відмові від відвідування школи чи інших соціальних місць.

Нічні панічні атаки

У практиці лікарів часто трапляються випадки, коли діти переживають панічні атаки під час сну. Дитина може прокидатися з сильним почуттям страху, що ускладнює її сон і загальне самопочуття.

Як допомогти дитині під час панічної атаки

Зберігайте спокій

Ваша реакція має бути максимально спокійною та впевненою. Покажіть дитині, що ви поруч і готові допомогти. Ваш спокій допоможе дитині заспокоїтися.

Навчіть технік дихання

Глибоке, повільне дихання є ефективним інструментом для заспокоєння. Навчіть дитину вдихати повітря через ніс на рахунок 4, затримувати дихання на 4 секунди та повільно видихати через рот на 6.

Поговоріть із дитиною

Поясніть, що панічна атака — тимчасове явище, яке не є небезпечним. Допоможіть дитині зрозуміти, що відчуття страху мине.

Створіть безпечну атмосферу

Подбайте про комфортну психологічну атмосферу вдома. Спілкуйтеся з дитиною, уникайте конфліктів, підтримуйте її в складні моменти.

Зверніться до спеціаліста

Якщо панічні атаки повторюються, важливо проконсультуватися з неврологом або психологом. Фахівець допоможе визначити причини тривожності та підібрати методи терапії.

Як запобігти панічним атакам

Для профілактики панічних атак у дітей важливо створити гармонійний спосіб життя:

Дотримуйтеся розпорядку дня . Регулярний здоровий сон, помірна фізична активність і правильне харчування є основою психоемоційного здоров’я дитини.

. Регулярний здоровий сон, помірна фізична активність і правильне харчування є основою психоемоційного здоров’я дитини. Контролюйте рівень глюкози. Низький рівень цукру у крові (гіпоглікемія) може провокувати тривожність, тому важливо, щоб харчування дитини було збалансованим.

Низький рівень цукру у крові (гіпоглікемія) може провокувати тривожність, тому важливо, щоб харчування дитини було збалансованим. Підтримуйте дитину емоційно. Покажіть, що ви завжди поруч і готові вислухати.

Любов і підтримка — найкращі ліки

Панічні атаки у дітей можуть мати жахливий вигляд, але з вашою допомогою малеча зможе відчувати себе у безпеці. Головне — бути уважними до емоцій та поведінки дитини, надавати їй любов і підтримку. Пам’ятайте, що разом із фахівцями можна подолати навіть найскладніші ситуації.

Читайте також: