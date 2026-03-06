Підлітковий секстинг / © Associated Press

Реклама

Поки дорослі впевнені, що «всі підлітки це роблять», наука говорить інше. Видання PsyPost розповіло про нове дослідження опубліковане у Journal of Adolescent Health, яке показало, що більшість підлітків не займаються секстингом, але ті, хто це робить, стикаються з надзвичайно високим ризиком зловживань, від поширення інтимних фото без згоди до шантажу. І цифри справді насторожують.

Секстинг — обмін оголеними чи напівоголеними фото, чи відео, для частини підлітків став формою цифрової близькості. Та разом із новими можливостями з’явилися й нові ризики. Сучасні дослідження дедалі частіше звертають увагу не лише на сам факт секстингу, а й на те, що відбувається після натискання кнопки «надіслати».

Що показало дослідження

У 2025 році науковці опитали 3 466 підлітків віком 13–17 років. Дані було представлено за віком, статтю, расою та регіоном проживання.

Реклама

Основні цифри:

24% підлітків повідомили, що хоча б раз надсилали інтимне зображення

32% отримували такі зображення

Це означає, що більшість підлітків не беруть участі в секстингу, попри поширені міфи. Однак справжня тривога починається далі, адже майже половина стикається з порушенням довіри. Серед тих, хто надсилав інтимні фото:

46,8% повідомили, що їхні зображення були поширені без їхньої згоди

майже 50% стали жертвами сексторції — шантажу з погрозами оприлюднення фото

Сексторція — це форма цифрового насильства, коли людину змушують надсилати гроші, нові фото чи виконувати інші вимоги під загрозою розповсюдження інтимного контенту.

Ці показники виявилися несподівано високими навіть для самих дослідників.

Реклама

Хто у зоні ризику

Дослідження показало цікаві відмінності: хлопці частіше повідомляли про участь у секстингу та вони також частіше ставали жертвами сексторції. Підлітки не гетеросексуальної орієнтації частіше надсилали та отримували фото, водночас гетеросексуальні підлітки частіше повідомляли про поширення фото без згоди.

Ці результати руйнують стереотип, що жертвами зловживань стають лише дівчата. Насправді ризики розподілені ширше, ніж заведено думати.

Кому саме надсилається фото

Один із найсильніших висновків дослідження — зв’язок між рівнем ризику та статусом стосунків. Підлітки, які надсилали інтимні фото не своїм романтичним партнерам, мали:

у понад 13 разів вищу ймовірність, що фото поширять без дозволу

майже у 5 разів вищий ризик сексторції

Це свідчить, що відсутність довготривалих стосунків або довіри суттєво підвищує небезпеку.

Реклама

Заборони не працюють

Дослідники підкреслюють, що виключно страх і покарання не зупиняють підлітковий секстинг. Підхід «просто не робіть цього» часто неефективний, так само як колись виявилася неефективною освіта про утримання від сексу. Натомість експерти говорять про стратегію зменшення шкоди. Це означає:

визнавати реальність цифрової близькості

навчати підлітків принципів цифрової згоди

говорити про приватність і наслідки

пояснювати юридичні ризики

Головна мета — не засоромити, а захистити. Міф «усі це роблять» створює додатковий тиск. Якщо підлітки розумітимуть, що більшість їхніх однолітків не бере участі у секстингу, це може зменшити соціальний тиск. Освіта про цифрову безпеку сьогодні так само необхідна, як і розмови про згоду в офлайн-стосунках.

Секстинг серед підлітків — не масове явище, але для тих, хто бере участь, ризики надзвичайно високі. Поширення фото без згоди та сексторція — це реальні загрози, які можуть мати серйозні емоційні та соціальні наслідки.

Замість паніки чи моралізаторства важливо відкрито говорити з підлітками, пояснювати наслідки, навчати цифрової відповідальності та формувати культуру згоди. У світі, де межа між приватним і публічним розмита, найпотужніший захист — знання, довіра та чесний діалог.