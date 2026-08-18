Повернення до школи без стресу: дієві правила для батьків / © Credits

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Кінець літа для батьків часто перетворюється на марафон: купити канцтовари, знайти рюкзак, перевірити список необхідного, заповнити документи та згадати, де взагалі лежить шкільна форма. Проте є підготовка, яку не можна покласти у кошик магазину, про це розповіло видання Psychology Today.

Після кількох місяців літнього режиму дитині потрібно знову звикнути до будильника, уроків, домашніх завдань і чіткішого розкладу. Навіть школярі, яким подобається навчання, можуть переживати через новий клас, учителя, друзів або страх не впоратися з навантаженням. Тому найкраща підготовка до школи — не ідеально зібраний рюкзак, а емоційно спокійна, відпочила та впевнена дитина.

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Поверніть режим сну ще до першого дзвоника

Одна з найскладніших частин кінця літа — повернення до ранніх підйомів. Якщо дитина весь серпень лягала опівночі, а 1 вересня ви раптом поставите будильник на 6:30, ранок навряд чи буде казковим.

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Краще почати приблизно за три тижні до школи. Поступово зміщуйте час відбою та пробудження на 15–20 хв кожні кілька днів. Так організму буде легше адаптуватися.

Допоможуть і прості правила гігієни сну, наприклад, стабільний вечірній ритуал, менше екранів приблизно за годину до сну та більше природного світла вранці. Звичайно, старші діти можуть протестувати та переконувати вас, що прекрасно почуваються після півночі, та вимагати «ще одну серію». Проте поступове повернення режиму — одна з найкращих інвестицій у спокійний старт навчального року.

Не кажіть «Та чого ти хвилюєшся?»

Навіть упевнена дитина може нервувати перед школою. Новий учитель, незнайомий клас, інші діти, страх не знайти друзів або невідомість щодо навчання. Для дорослого це може здаватися дрібницями, але для дитини така кількість невизначеності — справжнє випробування.

Тому замість «Не переживай» краще сказати «Це нормально хвилюватися перед чимось новим». Так ви не заперечуєте емоції дитини, а допомагаєте їй зрозуміти, що тривога не означає, що з нею щось не так.

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Якщо дитина переходить до нової школи, корисно заздалегідь побувати там. Пройти коридорами, знайти клас, їдальню, туалет, зрозуміти маршрут. Знайомий простір у перший день може суттєво зменшити кількість невідомого.

Дайте дитині більше самостійності

Підготовка до школи — чудовий момент, щоб поступово передати дитині частину відповідальності. Дошкільнята можуть тренуватися самостійно відкривати ланчбокс, складати речі та користуватися рюкзаком. Молодші школярі — збирати портфель, перевіряти щоденник або теку з домашніми завданнями та виконувати прості ранкові справи. Підліткам уже можна передавати значно більше, як от планування навчання, контроль довгострокових завдань, організацію розкладу та комунікацію з учителями.

Це не означає «тепер усе роби сам», навпаки, батьки залишаються поруч, але поступово переходять із ролі контролера у роль підтримки. Самостійність, яку дитина потренує вдома, згодом працюватиме на її впевненість у школі.

Поговоріть про ґаджети ще до першого уроку

Дитині важливо пояснити, що техніка, яку вона використовує у школі, належить школі, тож активність на ній може контролюватися. Видалений файл або повідомлення не завжди означають, що інформація назавжди зникла.

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Варто також нагадати базові правила цифрової безпеки, а саме, не передавати особисті дані незнайомцям, не відкривати підозрілі посилання та одразу розповідати дорослому, якщо щось в інтернеті викликає дискомфорт або страх.

Одначе розмова має бути не про покарання, її мета — навчити дитину робити безпечний вибір навіть тоді, коли поруч немає батьків.

Організуйте ранок напередодні

Найспокійніший ранок починається ввечері, тож підготуйте одяг, зберіть рюкзак, зарядіть гаджети, наповніть пляшку водою та перевірте розклад. Все це здається дрібницями, проте саме ці дрібниці можуть врятувати сім’ю від ранкового «Де мій зошит?!», «Я не знаю, що вдягнути!» чи коронної фрази «Ми запізнюємося!».

Для маленьких дітей особливо добре працюють візуальні чеклісти. Наприклад, візуалізація дій, як от одягнутися — почистити зуби — поснідати — взяти рюкзак — взутися. Дитина поступово вчиться проходити ранковий алгоритм сама, а батькам не доводиться повторювати одні й ті самі інструкції десять разів.

Не перетворюйте дитину на проєкт

Новий навчальний рік легко може перетворитися на нескінченний список активностей: англійська, футбол, танці, музика, робототехніка, репетитор, ще один гурток і бажано все одночасно. Проте дитині потрібен не лише розвиток, їй потрібен час, коли нічого не треба досягати.

Звичайна гра, прогулянка, розмова з родиною, читання, улюблений серіал або просто вечір без планів — не марнування часу, а можливість відновитися після навчального дня. Тому, коли ви плануєте календар, залишайте у ньому порожні місця. Іноді найкорисніший гурток — це вечір, коли дитина просто лежить на дивані.

Звертайте увагу не лише на оцінки

Перші тижні школи можуть бути непростими: втома, капризність або невелике хвилювання — цілком нормальна реакція на зміни, але якщо труднощі не минають і стають сильнішими, варто придивитися уважніше.

Насторожити можуть тривала відмова йти до школи, панічні реакції, постійні проблеми зі сном, часті скарги на фізичне самопочуття без очевидної медичної причини, різкі зміни настрою чи раптове помітне падіння успішності.

Діти далеко не завжди можуть сказати «Мені психологічно важко», іноді вони показують це поведінкою. Тому замість автоматичного покарання варто запитати «Що з тобою зараз відбувається?» Якщо ситуація тривала чи суттєво впливає на життя дитини, доречно звернутися по допомогу до педіатра, шкільного психолога чи іншого фахівця.

Успішний навчальний рік — це не ідеальні оцінки, бездоганний щоденник і ранок без жодної сварки. Найважливіше, щоб дитина почувалася достатньо спокійною, відпочилою та захищеною, щоб вчитися, пробувати нове, помилятися та поступово ставати самостійнішою.

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