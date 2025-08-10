Повітряна тривога: як заспокоїти себе та свою дитину

Як заспокоїти себе та свою дитину / © Credits

Саме тому важливо вміти заспокоїти себе та свою дитину, щоб пройти цей етап без зайвих психологічних травм. Про це розповів лікар Юрій Габорець, а також надав поради, як залишатися внутрішньо стабільними навіть під час зовнішньої небезпеки.

Почніть із себе

Під час повітряної тривоги ми звично хапаємо найнеобхідніше: документи, телефон, ковдру, воду. Але є ще одна річ, яку обов’язково потрібно взяти з собою — власний спокій. Це не завжди легко, але надзвичайно важливо.

Діти не завжди розуміють, що відбувається, але завжди відчувають те, що відчуває мама. Навіть якщо вам страшно, дихайте повільно та глибоко разом із дитиною. Повторіть їй кілька разів: «Ми в безпеці. Я з тобою. Я поруч. Я тебе захищаю.» Ці прості фрази як якір, який втримує дитину у спокої посеред бурі.

Що сказати дитині

Залежно від віку, діти можуть ставити різні питання:

«Чому це відбувається?»

«Хто запускає ракети?»

«А нас не вб’ють?»

У такі моменти не обманюйте, але й не залякуйте. Варто говорити просто та чесно: «Є небезпека, тому ми зараз ховаємось, як у грі в схованки. Це допомагає нам бути у безпеці, а я завжди з тобою».

Створіть для дитини «острівець спокою» в укритті

У бомбосховищі чи підвалі легко загубити відчуття дому. Саме тому важливо створити дитині маленький знайомий простір:

улюблена іграшка чи плед

книжка, яку читаєте разом

розмальовка чи альбом

гра на уяву: придумайте «місію», «пригоду», «таємний штаб»

Коли ви тримаєте дитину на руках і розповідаєте їй історію, ви не просто заспокоюєте, ви даєте їй відчуття контролю, навіть у хаосі.

Ваші емоції — це «броня» для дитини

Ваша внутрішня зібраність, навіть якщо вона тримається на останніх силах — це щит, який захищає дитину від емоційної травми. Навіть якщо у вас «шторм» у середині, не забувайте, що ви її всесвіт і зараз у ваших руках зробити цей всесвіт хоча б тимчасово безпечнішим.

Емоційна регуляція дорослого — основа психологічної безпеки дитини.

Що ще може допомогти

Ритуал безпеки — наприклад, спільне складання тривожної валізки чи перевірка улюблених речей

М’який фізичний дотик — обійми, тримання за руку, носіння на руках

Звична музика у навушниках або улюблені казки

Гра у «героїв» — ідеально знімає напругу та перемикає увагу

Як заспокоїти себе

Дихайте за схемою 4–7–8: вдих на 4 секунди, затримка 7 секунд, видих 8 секунд

Повторюйте собі: «Я роблю все можливе. Я сильна. Я не одна»

Якщо є можливість, зробіть свій голосовий запис із заспокійливими фразами, щоб вмикати у моменти тривоги

Тривога може звучати зовні, але любов і турбота — звучать всередині. І це той звук, який дитина повинна чути найчастіше. Не бійтеся бути вразливими, важливо бути поруч, чесно говорити та підтримувати. Саме це і є справжній захист — не лише від вибухів, а й від психологічного болю.