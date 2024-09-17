Про що свідчить погана поведінка вашої дитини

Поведінка дитини завжди говорить про щось батькам, адже саме таким чином малеча висловлює свої почуття та передає емоції.

На сторінці _nataliia.tur мама-блогерка поділилася з підписниками власним досвідом та спостереженнями, того, як краще реагувати на певні вчинки та поведінку маленької дитини.

Коли дитина грубіянить

Діти не завжди проявляють неповагу, коли поводять себе грубо. Зазвичай це сигнал того, що вони відчувають себе непочутими та безсилими.

Що робити:

Скажіть дитині: "Тепер, будь ласка, повтори те саме, але ввічливою, так, як до тебе говорю я". Це допоможе їй навчитися висловлювати свої емоції та думки коректніше.

Коли дитина вас не слухає

Якщо дитина ігнорує ваші слова, це не означає, що вона вас не чує. Це може свідчити про її потребу в більшому зв’язку з вами.

Що робити:

Перестаньте давати інструкції на відстані. Підійдіть до дитини, покладіть руку на плече та подивіться їй в очі. Звертайтеся до неї шанобливо та твердо. Це допоможе встановити фізичний та емоційний контакт.

Коли дитина робить вигляд, що не чує

Якщо ваші слова не працюють, це може свідчити, про відсутність емоційного зв’язку.

Що робити:

Проводьте більше часу разом з дитиною – грайте в ігри, розмовляйте, читайте книги. Це допоможе налагодити емоційний контакт і поліпшити спілкування.

Коли дитина влаштовує істерики

Істерики у дітей не безпричинні. Це може бути ознакою емоційної боротьби та потреби у вашій допомозі.

Що робити:

Під час істерики обійміть дитину та погладьте її по спині. Скажіть: “Я тебе розумію! Мені шкода, що ти...” Це допоможе дитині відчути вашу підтримку.

Коли дитина вас ображає

Хоча іноді потрібно бути суворими та обмежувати дитину, важливо не сприймати поведінку дитини на особистий рахунок.

Що робити:

Намагайтеся зберігати спокій та уникати зайвого нервування. Це допоможе вам краще підтримати дитину у складних ситуаціях.

Ваша розумна та спокійна реакція на поведінку дитини може значно полегшити виховання та зміцнити стосунки "батьки-діти".

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