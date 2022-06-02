Прочекали всі ВНЗ України: Олександр Педан та його дочка Лера створили проєкт для абітурієнтів

Щороку перед абітурієнтами стоїть складне завдання: визначити майбутню професію та вибрати місце навчання, а це справа не з легких. На допомогу українським випускникам та їхнім батькам прийшли телеведучий та волонтер Олександр Педан зі своєю дочкою Лерою. Нещодавно вони презентували проєкт "УНІВЕРCheck", спрямований на те, щоб розповісти вступникам про особливості навчання в Україні.

Цього року дочка Олександра Подана закінчує школу і її батька, звичайно ж, хвилює майбутній вибір доньки. Донька ніяк не може вибрати ВНЗ, тому у ведучого виникла ідея створити блог УНІВЕРCheck. Знімання розпочали ще торік. Олександр та Лера їздили Україною, розпитували, ставили незручні запитання, щоб зібрати всю правдиву інформацію про українські ВНЗ, визначитися самим та допомогти з вибором іншим вчорашнім випускникам.

Не можна проґавити цю вступну кампанію - Олександр Педан і донька Лєра про новий проєкт "УНІВЕРCheck"

В одній передачі ведучий та його дочка досліджують кілька навчальних закладів та тестують кожен із них за такими пунктами:

універCheck — все про заклад та навчальний процес;

ректор Check — 10 запитань ректору за 100 секунд;

їжаCheck — студентка їдальня та улюблені місця у місті;

гуртожитокCheck — умови проживання студентів;

містоCheck — тревел частина;

роботаCheck — працевлаштування студентів;

транспортCheck — громадський транспорт, самокати, вартість;

Проект мав вийти у квітні, але через війну відкладався.

Олександр Педантизми та його дочка Лера

31 травня вийшов перший епізод, присвячений університету «Львівська політехніка». Лері університет дуже сподобався, там є сучасні лабораторії, за випускниками стоїть черга з працедавців. За деякими спеціальностями попит перевищує пропозицію.

Олександр Педантизми та його дочка Лера

Також Лері дуже сподобався університет у Сумах. Дуже сучасний ВНЗ, у якому було навіть спортивне поле для волейболу з підігрівом піску. У Сумах готували фахівців, які потім їхали працювати за контрактом, і частина зароблених ними поверталася назад до університету. Будівля постраждала від війни, вилетіли шибки, але їх уже вставили назад і продовжують роботу.

Інверсним обіцяє бути випуск про Полтавський медичний університет, який вразив провідних сучасним обладнанням та організацією навчального процесу.

Ведучий та його донька побували у багатьох містах України. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну деякі ВНЗ перевели свою роботу в онлайн, але багато хто продовжує працювати в офлайні.

Олександр Педантизми та його дочка Лера

З особливою теплотою та болем Олександр розповідав про Маріупольський університет, який зараз знищено. У авторів передачі зберігся знятий матеріал із квітучого міста, але вони не знали, чи варто це давати в ефір. Але одного разу Олександру зателефонував їхній гід із Маріуполя і попросив все ж таки дати матеріал про знищений Маріупольський університет: "Покажіть, яким він був: гарним, квітучим!" Зараз цей університет працює лише в онлайні.

Ведучий планує показати епізод про Маріупольський університет останнім.

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