Прорізування зубів у немовляти: які можуть виникнути проблеми та як їх вирішити

Прорізування зубів — фраза, яка викликає тривогу у багатьох батьків. Адже цей період стає непростим як для малюків, так і для їхніх родин. Маленькі янголятка, які зазвичай тішать своїм сміхом, можуть стати метушливими, а кожна ніч перетворюється на випробування.

Але не хвилюйтеся, з правильним підходом цей етап можна пережити з меншими труднощами. На сторінці newlymomly поділилися цінними порадами, які допоможуть краще зрозуміти зміни поведінки малюка під час прорізування зубів та знайти способи їхнього вирішення.

Проблеми зі сном

Прорізування зубів може сильно впливати на сон вашого малюка. Ви можете помітити:

Більше нічних пробуджень. Малюк прокидається частіше, тому що відчуває дискомфорт.

Малюк прокидається частіше, тому що відчуває дискомфорт. Складнощі з засинанням. Перед сном він може плакати чи відмовлятися лягати у ліжко.

Перед сном він може плакати чи відмовлятися лягати у ліжко. Відмова від денного сну. Зубний біль може заважати малюкові розслабитися і заснути вдень.

Зубний біль може заважати малюкові розслабитися і заснути вдень. Постійне бажання обіймів. Малюк потребує вашої близькості та відчуття захисту.

Інші ознаки прорізування зубів

Окрім проблем зі сном, прорізування зубів супроводжується й іншими змінами в поведінці:

Перепади настрою . Малюк стає метушливим, постійно потребує уваги та додаткового прояву любові.

. Малюк стає метушливим, постійно потребує уваги та додаткового прояву любові. Жування всього підряд . Діти намагаються полегшити власний стан, постійно кусаючи іграшки, ручки чи навіть ваші пальці.

. Діти намагаються полегшити власний стан, постійно кусаючи іграшки, ручки чи навіть ваші пальці. Слинотеча та висипання . Надмірна кількість слини може спричиняти подразнення шкіри навколо рота.

. Надмірна кількість слини може спричиняти подразнення шкіри навколо рота. Зменшення апетиту. Смоктання пляшечки чи грудей може викликати біль, тому малюк їсть менше.

Що можна зробити, щоб полегшити стан малюка

Дбайте про комфорт під час сну

Створіть максимально комфортні умови для сну. Переконайтеся, що кімната має комфортну температуру та добре затемнена.

Використовуйте заспокійливу процедуру перед сном: теплу ванну, ніжний масаж або колискову.

Якщо малюк прокидається вночі, заспокойте його обіймами та лагідними словами. Не залишайте його одного у цей непростий час.

Забезпечте полегшення для ясен

Дайте малюкові спеціальні охолоджувальні прорізувачі. Вони допомагають зменшити набряк та полегшують біль.

М’які вологі серветки для масажу ясен також можуть бути корисними. Ніжно масажуйте ясна малюка, щоб полегшити його стан.

Зменшуйте подразнення від слинотечі

Використовуйте м’які тканини, щоб витирати обличчя малюка та наносьте спеціальні захисні креми, щоб уникнути подразнення.

Частіше змінюйте одяг, якщо він намокає через слину.

Слідкуйте за харчуванням

Якщо малюк відмовляється від годування, запропонуйте йому прохолодне пюре чи інші м’які продукти.

Не змушуйте його їсти більше, ніж він хоче, але забезпечте достатнє зволоження — пропонуйте воду чи грудне молоко.

Головне — любов і терпіння

Період прорізування зубів може бути важким, але пам’ятайте, що це лише тимчасова складність. Малюк потребує вашої підтримки, уваги та любові. Більшість проблем можна вирішити за допомогою простих рішень і з часом усе налагодиться. Тримайтеся і ваш малюк обов’язково подолає цей етап завдяки вашій турботі.

Якщо ви помітили, що малюк має високу температуру, сильний біль або інші незвичні симптоми, обов’язково зверніться до педіатра. Лікар допоможе переконатися, що все відбувається у межах норми.

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