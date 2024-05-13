Як навчити дитину балансувати на двох ніжках: простий спосіб

Пропонуємо вам дійсно цікавий спосіб навчити ходити малюків і допомогти їм робити свої перші кроки на цьому шляху. Покращити їх баланс і зміцнити тіло, ноги та щиколотки!

Дитину, що тільки но стає маленькими ніжками на свій великий шлях, треба навчити тримати баланс і впевнено крокувати на зустріч пригодам. Звичайно, прийде час і дитя піде, але ви можете трохи йому у цьому допомогти. Принаймні, навчити краще балансувати і тримати рівновагу.

У відео від Just 4 Kids Physio автор показує, як дитина тримає хула-хуп для підтримки, але пам’ятайте, що хула-хуп - не стійка поверхня. Через це дитині важче зберігати рівновагу. З кожним подальшим кроком дитина буде менше триматись за нестійку опору і впевненіше йти вперед.

Якщо ворушити хула-хуп з боку в бік, вперед і назад, можна ускладнити дитині балансування, отже, випробувати м’язи тіла, ніг і щиколоток дитини. Ходьба допомагає розвивати м’язовий тонус і координацію рухів у дитини. Вона починає усвідомлювати свої рухи і навички балансу.

Якщо ж ви хочете попрацювати над присіданнями, також можете використовувати для цього хула-хуп. Це дозволяє дитині мати певну підтримку під час присідання, але знову ж таки, дитина тримається за нестабільну опору, це не так, як би вона трималася за журнальний столик.

Якщо маля починає падати, ціпко хапаючись за хула-хуп, можете його лиш злегка підтримати, а не робити основною, стійкою опорою. Це дозволить дитині краще відчувати своє тіло і розраховувати на себе.

Перехід до етапу ходьби впливає на самопочуття, самовідчуття в просторі та самооцінку дитини. Вона почувається більш впевненою, бо може самостійно відкривати світ навколо себе. Батькам же залишається пильно стежити за новими відкриттями свого маляти.

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