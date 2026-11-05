Речі, які щодня робили підлітки у 1990-х, а сучасна молодь навряд чи зрозуміє / © Credits

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Уявіть світ без смартфонів, месенджерів, Spotify та миттєвих фотографій. Щоб почути улюблену пісню, доводилося чекати її на радіо. Щоб домовитися про зустріч із друзями — телефонувати додому та сподіватися, що слухавку хтось підніме, а щоб зберегти спогади про вечірку, потрібно було мати фотоапарат і трохи терпіння.

Для підлітків 1990-х усе це було звичайною частиною життя, про це йдеться у матеріалі видання HELLO!. Десятиліття запам’яталося джинсами-кльош, диско-культурою, килимами з довгим ворсом і захопленням фільмами про космос і майбутнє.

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Сьогодні багато речей із тієї епохи повертаються у вигляді вінтажних трендів, ретроестетики та ностальгійних аксесуарів. Однак деякі звички залишилися у минулому і сучасним підліткам довелося б неабияк постаратися, щоб звикнути до них.

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Фотографувалися на Polaroid

Зараз, щоб зробити спільне фото, достатньо дістати смартфон. У 1990-х одним із найцікавіших способів зафіксувати момент був фотоапарат миттєвого друку Polaroid.

Знімок з’являвся майже одразу, тож не потрібно було чекати проявлення плівки. Водночас кожна фотографія була окремою маленькою подією, бо кількість кадрів обмежена, а невдалий знімок не можна було просто видалити та перезняти без додаткових витрат.

Сьогодні камери миттєвих фото знову мають своїх шанувальників, особливо серед тих, хто любить аналогову естетику, фотощоденники та вечірки з вінтажним настроєм. Адже фізичне фото у руках — зовсім інше відчуття, ніж черговий файл у галереї.

Телефонували друзям на домашній номер

Уявіть, ви хочете зустрітися з другом, але не знаєте, де він і коли повернеться додому. Написати повідомлення неможливо, бо смартфонів ще немає. Залишається телефонувати на домашній номер і сподіватися, що слухавку підніме саме потрібна людина.

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До того ж домашній телефон був спільним для всієї родини. Якщо хтось довго розмовляв, інші мусили чекати своєї черги. А ще у 1990-х було цілком нормально просто зайти до друзів без попереднього повідомлення. Жодного узгодження часу у чаті чи десятка повідомлень із запитанням «Ти вже виходиш?».

Звучить трохи дивно, проте у цьому була своя чарівність, адже зустрічі часто були спонтанні, а не після ретельного планування.

Водяні ліжка

У 1990-х інтер’єри сміливо експериментували з формами, матеріалами та відчуттями. Одним із символів тієї доби стали водяні ліжка — матраци, наповнені водою. Вони привертали увагу незвичним комфортом, а їхня популярність зберігалася й у 2000-х, але згодом інтерес до них почав спадати. Причини зрозумілі, такі конструкції важкі, потребують належного догляду, а протікання може перетворитися на справжню проблему.

Тепер водяні матраци радше асоціюються зі спеціалізованими меблями та окремими просторами, ніж зі звичайною спальнею.

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Намиста з мушель

Сьогодні прикраси з мушель нагадують про літні відпустки, пляжні вечірки та бохоестетику. У 1990-х намиста з мушель стали справжнім модним символом. Їхня популярність зростала завдяки знаменитостям, які з’являлися у таких аксесуарах. Прикраси чудово доповнювали розслаблений стиль: футболки, джинси-кльош, засмаглу шкіру та довге волосся.

Сьогодні подібні намиста періодично повертаються у літні колекції та гардероби прихильників ретромоди. Тож ця тенденція, на відміну від багатьох інших, не зникла остаточно, а просто змінила контекст.

Полювали на улюблену пісню біля радіо

Уявіть, що ви почули нову пісню та хочете слухати її знову й знову. Відкрити стримінговий сервіс і додати трек до плейлиста не вийде. Доведеться чекати, поки композиція знову пролунає на радіо.

Якщо вдома був касетний магнітофон, можна було підготувати чисту касету та у потрібний момент натиснути кнопку запису. Головне — не проґавити початок і сподіватися, що ведучий не заговорить поверх музики.

Так створювали особисті музичні колекції задовго до цифрових бібліотек. Кожна вдала касета була результатом терпіння, уважності та трохи везіння. Сьогодні ж улюблена музика доступна як ніколи, проте чи відчуваємо ми ту саму радість, яку дарувала пісня, на яку довелося чекати цілий вечір — привід замислитися.

Записували музичні добірки тим, хто подобався

У 1990-х власноруч зібрана касета з піснями могла сказати більше, ніж десятки повідомлень. Потрібно було підібрати композиції, продумати їхню послідовність, вчасно натискати кнопки запису та, можливо, оформити обкладинку від руки.

Така добірка була особистим посланням, адже кожна пісня мала значення, а порядок композицій міг натякати на почуття, які було складно висловити вголос.

Сьогодні створити плейлист і надіслати його симпатичній вам людині можна за лічені хвилини. Стримінгові платформи навіть пропонують рекомендації та допомагають швидко знайти нові треки.

Проте у саморобної касети була особлива цінність, її створення вимагало часу та уваги. А це, незалежно від десятиліття, завжди залишається одним із наймиліших способів показати, що людина вам небайдужа.

Життя підлітків у 1990-х було повільнішим, менш цифровим і, можливо, трохи складнішим у побуті. Щоб побачити друга, доводилося телефонувати чи просто приходити до нього. Щоб зберегти улюблену музику, потрібно було записувати її з радіо. А щоб зробити подарунок людині, яка подобається, — витратити час на добірку пісень.

Сьогодні все це можна зробити швидше, простіше та майже без зусиль. Однак за вінтажними фотоапаратами, касетами та дивними іграшками ховається дещо більше, ніж ностальгія за минулим. Це нагадування про те, що молодість у будь-якому поколінні — це дружба, перша закоханість, пошук власного стилю та бажання спробувати щось нове.

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