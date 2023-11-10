Різдвяна зірка пуансетія: як зберегти улюблену домашню квітку на довгі роки

Пуансетія – одна з найпопулярніших святкових рослин у світі. Мільйони людей дарують яскраві вазони одне одному на Різдво.
Пуансетія дуже популярна взимку завдяки своєму темно-зеленому листю і великим яскраво-червоним приквіткам (листю навколо квітів). Ніщо так не створює різдвяний настрій, як пуансетія, яку також називають "різдвяною зіркою", принаймні у світі рослин.
Багато хто з нас скоро купуватиме пуансетію, щоб принести її до своєї оселі або подарувати комусь на Різдво та Новий рік. Але ця квітка може тішити вас не лише в новорічні свята. Експерт поділився з Еxpress.co.uk порадами про те, як доглядати за цими різдвяними рослинами.
Хоч би якими гарними були пуансетії, в догляді вони складні. Ці рослини чутливі до коливань температури і почнуть в'янути, якщо тримати їх у холодному приміщенні або на протязі.
Купуючи квіти, варто шукати ті, які зберігаються у приміщенні, оскільки якщо вони виставлені на відкритому повітрі за температури нижче 13°С, то швидше зів'януть. На думку експерта, навіть швидкої прогулянки від магазина до машини достатньо, щоб нашкодити рослині, якщо на вулиці дуже холодно.
Якщо ви плануєте зберегти свій вазон до наступного Різдва, вам треба знати наступне:
- у січні або лютому пуансетії природним чином скидають листя;
- квітка любить багато яскравого денного світла;
- обрізайте рослину, щоб стимулювати бічне зростання;
- дуже важливо уникати протягів і батарей опалення;
- поливайте "різдвяну зірку" лише тоді, коли верхній шар ґрунту стане сухим, але не дозволяйте йому повністю висохнути;
- пожовтіння або коричневий колір листя, а також у складних випадках – в'янення, вказують на надмірне пливання;
- обприскування рослин може допомогти підвищити рівень вологості, а також запобігти надмірному поливанню.
Якщо вашій пуансетії вдалося пережити різдвяні канікули, її шанси на подальше квітнення зростають.
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