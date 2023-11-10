Різдвяна зірка пуансетія: як зберегти улюблену домашню квітку на довгі роки

Пуансетія дуже популярна взимку завдяки своєму темно-зеленому листю і великим яскраво-червоним приквіткам (листю навколо квітів). Ніщо так не створює різдвяний настрій, як пуансетія, яку також називають "різдвяною зіркою", принаймні у світі рослин.

Багато хто з нас скоро купуватиме пуансетію, щоб принести її до своєї оселі або подарувати комусь на Різдво та Новий рік. Але ця квітка може тішити вас не лише в новорічні свята. Експерт поділився з Еxpress.co.uk порадами про те, як доглядати за цими різдвяними рослинами.

Хоч би якими гарними були пуансетії, в догляді вони складні. Ці рослини чутливі до коливань температури і почнуть в'янути, якщо тримати їх у холодному приміщенні або на протязі.

Купуючи квіти, варто шукати ті, які зберігаються у приміщенні, оскільки якщо вони виставлені на відкритому повітрі за температури нижче 13°С, то швидше зів'януть. На думку експерта, навіть швидкої прогулянки від магазина до машини достатньо, щоб нашкодити рослині, якщо на вулиці дуже холодно.

Різдвяна зірка пуансетія / Фото: Credits

Якщо ви плануєте зберегти свій вазон до наступного Різдва, вам треба знати наступне:

у січні або лютому пуансетії природним чином скидають листя;

квітка любить багато яскравого денного світла;

обрізайте рослину, щоб стимулювати бічне зростання;

дуже важливо уникати протягів і батарей опалення;

поливайте "різдвяну зірку" лише тоді, коли верхній шар ґрунту стане сухим, але не дозволяйте йому повністю висохнути;

пожовтіння або коричневий колір листя, а також у складних випадках – в'янення, вказують на надмірне пливання;

обприскування рослин може допомогти підвищити рівень вологості, а також запобігти надмірному поливанню.

Якщо вашій пуансетії вдалося пережити різдвяні канікули, її шанси на подальше квітнення зростають.

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