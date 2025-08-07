Розвінчуємо міф: чи може вакцинація спричинити аутизм у дитини

Вакцинування / © Credits

Розберімося, чи справді щеплення може спричинити аутизм або ж це черговий міф, який варто розвінчати раз і назавжди. Своєю експертною думкою ділиться педіатриня та алергологиня Хоменко Вікторія, спеціально для платформи HELSI.

Виникнення міфу

Ідея про те, що вакцинація нібито може викликати аутизм, бере свій початок з дослідження, яке у 1998 році опублікував британський лікар Ендрю Вейкфілд. У цій роботі стверджувалося, що комбінована вакцина КПК (кір, паротит, краснуха) має зв’язок із розвитком аутизму. Це викликало справжню паніку серед батьків у всьому світі.

Проте згодом було з’ясовано, що:

дослідження було неетичним, адже проводилося із порушенням норм;

дані були сфальсифіковані;

статтю відкликали, а сам Вейкфілд втратив ліцензію на медичну практику;

науковий журнал перепросив за її публікацію.

Нова інформація

Після скандалу було проведено десятки незалежних наукових досліджень у різних країнах світу з участю сотень тисяч дітей, про це розповіла лікарка, у результаті виявили, що:

Вакцинація не викликає аутизм. Не виявлено жодного зв’язку між щепленнями (включно з вакциною КПК) та розвитком розладів аутистичного спектра.

Консерванти у вакцинах, наприклад, тімеросал, не винні. Навіть після вилучення тімеросалу з більшості вакцин, рівень діагностики аутизму продовжував зростати. Це ще раз доводить, що причини не у вакцинах.

РАС діагностуються в однаковій мірі у вакцинованих і невакцинованих дітей, а іноді — навіть рідше серед вакцинованих.

Чому аутизм часто виявляють після вакцинації

Розлади аутистичного спектра зазвичай стають помітними у віці 1–3 років, саме у той період, коли дитина проходить масові щеплення за календарем.

Це — збіг у часі, а не причинно-наслідковий зв’язок. Батьки часто пов’язують будь-які події, що трапились після вакцинації (зміна поведінки, затримка мовлення, відмова від контакту), зі щепленням. Але ці прояви могли початися незалежно від нього.

Відмова від вакцинації — це ризик не лише для вашої дитини, але і для всієї спільноти. Вакцини захищають від смертельно небезпечних інфекцій, таких як кір, кашлюк, дифтерія, поліомієліт.

Ріст антивакцинальних настроїв уже призвів до спалахів кору та інших хвороб, які могли бути повністю попереджені.

«Міф про зв’язок вакцинації та аутизму, на жаль, живе й досі. Але медицина має чіткі відповіді і вони ґрунтуються на фактах, а не на страхах. Якщо у вас є сумніви, зверніться до свого лікаря, запитайте та обговоріть все. Але не варто ризикувати здоров’ям дитини, орієнтуючись на неперевірену інформацію з соцмереж» — зазначає лікарка Хоменко Вікторія.

Вакцинація не викликає аутизму. Це підтверджено десятками досліджень.

Міф виник на основі сфальсифікованого дослідження та не має жодного наукового підґрунтя. Щеплення — це турбота, любов і захист. Аутизм має складну природу, яка наразі вивчається та точні причини його виникнення ще досліджуються, але одне відомо точно — вакцина тут ні до чого.