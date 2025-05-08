Риносинусит: чим небезпечні ускладнення після ГРВІ / © www.credits

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Лікарі застерігають: тривалі виділення з носа можуть свідчити не просто про «затяжну застуду», а про серйозне ускладнення — риносинусит.

Риносинусит — це запалення слизової оболонки носа та прилеглих навколоносових пазух (синусів). Його часто плутають зі звичайним нежитем, але він має інші симптоми, які вказують на ускладнення після ГРВІ.

Лікар Володимир Яцків попередив, що останнім часом вірусні інфекції (особливо у дітей) дуже швидко переходять у риносинусит або навіть гайморит. Саме тому дуже важливо не зволікати з консультацією у лікаря.

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Симптоми, на які слід звернути увагу

Нежить триває понад 10 днів

Виділення з носа густі, жовтого чи зеленого кольору

Закладеність носа, яка не проходить

Біль або тиск у ділянці чола, щік, біля очей

Зниження нюху

Кашель, особливо вночі

Головний біль або біль під час нахилу голови

У дітей може також бути дратівливість, втома, порушення сну чи зниження апетиту.

Чому риносинусит виникає після ГРВІ

Під час застуди слизова оболонка носа запалюється. Це може призвести до закупорювання носових пазух і слиз перестає вільно виходити. Коли він застоюється, створюються ідеальні умови для приєднання бактеріальної інфекції — саме це й спричиняє риносинусит.

Особливо швидко це відбувається у дітей, адже їхні носові проходи вузькі, а імунітет ще не повністю сформований.

Діагностика

За словами лікаря Яцківа, золотим стандартом діагностики риносинуситу є ендоскопічне обстеження носа. Це безболісна процедура, яка виконується за допомогою тонкої камери. Вона дозволяє лікарю детально оглянути порожнину носа, побачити набряки, гній, сторонні тіла чи поліпи та поставити точний діагноз.

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Важливо: сам по собі колір виділень (жовті чи зелені) не є підставою для призначення антибіотиків. Точний діагноз і подальше лікування визначає тільки лікар.

Як лікується риносинусит

Лікування залежить від форми хвороби:

Гострий вірусний риносинусит (до 10 днів): лікується симптоматично — промивання носа сольовими розчинами, зволоження повітря, носові спреї

Бактеріальний риносинусит (тривалість понад 10 днів або погіршення після покращення): можуть бути призначені антибіотики

Хронічний риносинусит: потребує комплексного підходу — медикаментів, фізіотерапії, іноді хірургічного втручання

Що може допомогти вдома

Зволоження повітря у кімнаті

Часте пиття теплої рідини

Промивання носа фізіологічним розчином

Використання судинозвужувальних крапель (не довше 3–5 днів)

Позиція піднятої голови під час сну

Чого робити не можна

Самостійно призначати антибіотики

Закапувати носові краплі без консультації

Використовувати «народні методи» на кшталт закапування часнику чи соку буряка

Ігнорувати тривалі симптоми

Профілактика: як знизити ризик ускладнень після застуди

Своєчасне лікування ГРВІ

Навчити дитину правильно сякатися

Уникати переохолодження

Підтримувати імунітет: повноцінне харчування, фізична активність, прогулянки

Регулярно зволожувати слизову носа у період опалювального сезону

Риносинусит — не просто «довгий нежить», а серйозне ускладнення, яке потребує уваги. Найкраще, що ви можете зробити — не займатися самолікуванням і звернутися до спеціаліста, якщо симптоми тривають довше 7–10 днів. Своєчасна діагностика та правильне лікування — запорука здоров’я вашої дитини.