Що подарувати дитині? Власний смарт-телевізор із захищеним екраном

В пошуках ідеального подарунка для дитини? Представляємо вам інноваційне та захоплююче рішення - смарт-телевізор KIVI KidsTV з захищеним екраном. У цій статті ми розглянемо, чому цей подарунок стане ідеальним вибором для вашої дитини та які його унікальні функції можуть сприяти розвитку та розвагам. Відкрийте для вашої дитини новий світ можливостей з KIVI KidsTV − безпечного та захоплюючого способу навчатися й розважатися!

Смарт-телевізор KIVI KidsTV розроблений спеціально для дитячої кімнати. Його 32-дюймовий Full HD екран захищено загартованим склом, що витримує удари й подряпини, а на блакитну рамку можна кріпити дитячий конструктор. KIVI Kids TV, що працює на ОС Android TV 11, завдяки широким налаштуванням батьківського контролю відкриває безпечний доступ до відібраного контенту, адаптованого для вікових потреб дитини. Телевізор створює простір, де дитина може самостійно досліджувати і навчатися, розвиваючи допитливість і креативність.

Будуйте що завгодно!

На рамку KIVI KidsTV, підставки та центральну плашку можна кріпити дитячий конструктор. Малюк може будувати що завгодно в будь-якому місці рамки — жодних обмежень по розмірам, формам чи кольорам. Можна створювати щоразу унікальну рамку, що відображатиме індивідуальність, проявить творчі здібності та художній смак. Телевізор сумісний з найпопулярнішими серіями конструкторів — ви можете використовувати набір, який вже є у дитини, або придбати новий у тій тематиці, якій захочеться.

Екран, що витримає дитячі пустощі

Міцне та стійке до подряпин загартоване скло забезпечує оптимальний захист екрану смарт-телевізора: наприклад, від попадання важкої іграшки, книжки, навіть м’яча. Скло не боїться порізів гострими предметами, кігтів домашніх тварин, металевої блискавки на одязі чи кабелю зарядки від телефона. Телевізор абсолютно безпечний для дитини (рекомендовано використовувати його під наглядом дорослих) та буде радувати яскравою картинкою впродовж багатьох років. Традиційно KIVI надає 3-річну гарантію на екран.

Надійна фіксація до поверхні

В комплектації новинки передбачено набір двосторонніх стікерів, щоб батьки змогли надійно приклеїти телевізор до полиці чи тумби, на якій він буде стояти. Це гарантуватиме стійкість і стабільність конструкції під час ігор з конструктором або попадання іграшки в екран.

Нічник для тих, хто боїться темряви

На задній панелі KIVI KidsTV розміщено нічник AlumiGlow, який випромінює м’яке заспокійливе світло. Він створює в дитячій кімнаті затишну атмосферу та допомагає дітлахам швидше засинати, особливо якщо вони не люблять спати в темряві. Нічник може працювати навіть тоді, коли телевізор вимкнено. Рівень яскравості світла регулюється — батьки (або сама дитина) можуть налаштувати світильник за допомогою телевізійного пульта або кнопки на корпусі телевізора.

Зручний пульт

Оновлений пульт KIVI має ергономічний дизайн з мінімумом кнопок, щоб з управлінням Smart TV впоралася навіть дитина. Він приємно і зручно лежить у долоні, а кнопки мають плавний і тихий хід. В пульт вбудовано мікрофон, щоб управляти контентом могли навіть ті, хто ще не вміє читати. Найпопулярніші додатки винесені на пульт окремими кнопками для швидкої навігації.

Серед інших особливостей – ефектний синій колір і кнопка керування нічником. Для пошуку пульта в темряві в його нижню частину інтегровано шильд із лого, що світиться.

Безпечний для очей

Відомо, що світло від екрану може викликати втому очей і впливати на швидкість засинання. Натомість KIVI відфільтровує небезпечне випромінювання та допомагає захистити зір, особливо в темний час доби за допомогою технології Low blue light.