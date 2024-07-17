Що робити, якщо дитина скрегоче зубами: поради неврологині

Бруксизм – медичний термін цього явища. Частіше він проявляється у дітей дошкільного віку і має негативний сплив на зуби.

Скрегіт зубами у дітей відомий як бруксизм, зустрічається достатньо часто. Приблизно у 20% дітей може розвинутися цей стан до 11 років. Бруксизм у дітей, ймовірно, виникає через поєднання психологічних факторів, сімейного анамнезу та чинників навколишнього середовища. Лікарка Ольга Топоркова пояснила на своїй сторінці, чому так буває, що діти скреготять зубами та на що варто звернути увагу.

Бруксизм у дітей може включати скрегіт зубами або напруження чи стискання щелеп, подеколи, жування уві сні. Скреготіння зубами зазвичай відбувається під час сну дитини. Найчастіше це відбувається на 2-й стадії сну або під час швидкого сну. Як і бруксизм у дорослих, це звичка, яка залишається непоміченою, поки хтось інший не вкаже на неї.

Бруксизм може впливати на якість сну дітей. Це може призвести до його недостачі, що, своєю чергою, може викликати поведінкові проблеми. Скрегіт зубами вночі може спричиняти брак уваги, труднощі з концентрацією та інші поведінкові проблеми протягом дня.

Що провокує бруксизм:

Стрес;

Тривога;

Висока збудливість нервової системи;

Синдром дефіциту уваги та гіперактивність (СДУГ) ;

Аутизм;

Захворювання вуха;

Аденоїди;

Вживання продуктів, що збуджують нервову систему (цукор, шоколад, солодкі газовані напої).

У багатьох випадках, бруксизм – тимчасове явище, але якщо батьки помічають його сталість, варто звернутися до лікаря. Більшість дітей переростуть сонний бруксизм, але вони все одно потребують нагляду. Скрегіт може пошкодити як молочні, так і вторинні зуби та вплинути на здоров’я порожнини рота.

Лікування може включати:

Нічна капа (після візиту до лікаря);

Ліки;

Обстеження педіатром для визначення основних захворювань;

Візит до ортодонта для встановлення брекетів.

Лікування бруксизму спрямоване на запобігання пошкодження зубів і зменшення побічних ефектів, таких як біль і головний біль. Поліпшення якості сну та усунення джерел стресу можуть допомогти полегшити бруксизм.

Якою б не була причина бруксизму, допоможіть дітям розслабитися перед сном, вони можуть прийняти теплу ванну або душ, послухати кілька хвилин заспокійливої ​​музики або почитати книгу.

У разі бруксизму від стресу запитайте, що засмучує вашу дитину і знайдіть спосіб допомогти. У рідкісних випадках простих засобів для зняття стресу буває недостатньо. Якщо ваша дитина не може спати або поводиться не так, як зазвичай, звернуться до лікаря.

Більшість дітей переростають бруксизм, коли вони втрачають молочні зуби. Тим часом регулярні візити до стоматолога можуть допомогти виявити його та вилікувати.

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