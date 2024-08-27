Що робити, якщо ваша дитина не може заснути

Проблеми зі сном можуть виникати у дітей будь-якого віку - не лише у малюків чи немовлят, а й підлітків.

Докопатися до кореня проблеми, поговорити про страхи та занепокоєння дитини – одне з найкращих рішень. Видання My Kids Time поділилися корисними лайфгаками, які можуть допомогти дитині заснути.

Впевнені, що принаймні один лайфгак або комбінація кількох допоможе розв'язати проблеми зі сном вашої дитини. Спокійне та тихе середовище, обмеження часу перед екраном - за 30 хвилин до сну все треба вимкнути, та мінімум споживання солодкої їжі та напоїв — це ефективні способи покращити сон. Але якщо вони не працюють, можете спробувати інші хитрощі.

Заспокійлива музика

Заколисуйте дитину під звуки класичної музики, яка грає на фоні. Це допоможе їй розслабитися та зосередитися на музиці, а не на власних думках. В інтернеті є безліч плейлистів класичної музики саме для дітей. Спробуйте один із них.

Спреї для постільної білизни та дифузори

Заспокійливі аромати, такі як, наприклад, лаванда, — компонент, на який варто звернути увагу при покупці спрею для подушок або ефірних олій для дифузора. Приємний аромат допоможе дитині налаштуватися на природний ритм тіла та сприятиме розслабленню розуму.

Важкі ковдри

Доведено, що вони заспокоюють неспокійне тіло, знімають тривогу та покращують сон. Обирайте ковдри, розраховані спеціально на дітей. Вони матимуть не таку велику вагу, як для дорослих. Приділіть увагу матеріалу, з якого виготовлена ковдра. Краще, щоб це була бавовна, адже тоді ковдра буде ніжна до шкіри.

Ніжний масаж

Нанесіть трохи масажної олії на руки, зап’ястя та ноги дитини й м’яко втирайте її легкими масажними рухами. Ніжне натискання на певні точки на тілі допоможуть зняти напругу.

Подушка у формі валика

Подушки такої форми мають велику популярність серед дітей різного віку. Це легко пояснити, адже вона забезпечує комфорт і створює враження, що хтось перебуває поруч. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина легше засинає поруч із вами, обійнявши вас або закинувши на вас руку чи ніжку, ця подушка може допомогти.

Температура у кімнаті

Температура у кімнаті значно впливає на якість сну дитини. Протяг, занадто висока чи низька температури — все це має значення. Рекомендується підтримувати кімнатну температуру від 16 °C до 20 °C для забезпечення комфортного сну дитини.

Активність протягом дня

Активність та вправи протягом дня можуть змінити режим сну вашої дитини. Це особливо стосується підлітків. Прогулки на дворі - незалежно від погоди - покращать настрій, знімуть стрес і тривогу. І, що найголовніше, втомлять дитину.

Тепла ванна й улюблена піжама

Додайте трохи натуральної солі для ванни - це допоможе м’язам розслабитися після напруженого дня. Взимку можна підігріти піжаму на радіоторі, це також розслабить та заспокоїть дитину. Переконайтеся, що одяг не тісний та не викликає свербіж.

Нічник

Від чарівних зайчиків до милих собачок - сучасні нічники пропонують величезний вибір форм і розмірів. Оберіть один або декілька разом зі своєю дитиною. Деякі нічники мають функцію серцебиття. Їх повторювані ритми допоможуть заспокоїти дитину і полегшити засинання, подібно до підрахунку овець.

Улюблена іграшка чи ковдра

Якщо у вас у дитинстві був улюблений плюшевий ведмедик або ковдра, ви маєте зрозуміти їх важливість для дитини. Вночі, якщо ваша дитина прокинеться через поганий сон, такі речі можуть забезпечити їй відчуття безпеки.

Приберіть речі, що відволікають

Звичайно, наприкінці дня останнє, що хочеться, — прибирати у дитячій. Проте це варто зробити. Витративши на це лише 10 хвилин, ви приберете з поля зору дитини те, що може розбурхати її дитячу фантазію. Отже, вона не матиме спокуси встати з ліжка, щоб піти погратися.

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