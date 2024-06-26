Що таке дитяча гіперактивність та СДУГ: розповідає лікарка неврологиня

Можливо ви помічали ви, що вашій дитині важко залишатись уважним, вона часто рухається, навіть коли не повинна, чи діє імпульсивно, перебиває інших. Якщо такі проблеми тривають і, здається, впливають на повсякденне життя вашої дитини, варто звернути на це увагу.

Дитяча лікарка неврологиня Ольга Топоркова розповіла в одному зі своїх відео чим відрізняються діти активні, гіперактивні та діти зі СДУГ.

Гіперактивність у дітей проявляється у труднощах концентрації уваги, вони непосидючі та надзвичайно активні. Більшість часу дитина перебуває у русі, а на будь-яку заборону може реагувати емоційно чи агресивно.

Важливою відмінністю дитини гіперактивної від дитини зі СДУГ (синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю) – є ситуативність поведінкових реакцій. Дитина з гіперактивністю аналізує свою поведінку і контролює, дитина зі СДУГ однаково реагує незалежно від ситуації.

Симптоми гіперактивності у дітей:

Постійно вередує і звивається;

Їй важко сидіти на місці, тихо грати або розслаблятися;

Постійно рухається, часто бігає або десь лазить;

Багато розмовляє;

Має запальний характер або "короткий запал".

Симптоми неуважності у дітей:

Дитині важко залишатися зосередженою, вона легко відволікається або їй швидко набридає завдання ще до його завершення;

Здається, ніби не слухає, коли з нею говорять;

Важко запам’ятовує речі та виконує інструкції;

Не звертає уваги на деталі або робить багато помилок;

Неорганізована, не може планувати наперед і завершувати справи.

Часто втрачає або губить домашнє завдання, книги, іграшки чи інші предмети.

Наприклад, у садочку дитина – янголятко, а вдома має зовсім протилежну поведінку. У дитини зі СДУГ, незалежно від обставин, та де і з ким вона знаходиться, поведінка однаково завжди складна.

Може бути важко відрізнити симптоми СДУГ від нормальної "дитячої поведінки". Якщо ви помічаєте лише кілька ознак або симптоми з’являються лише в деяких ситуаціях, це, ймовірно, не СДУГ.

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю є поширеним розладом нервової системи, який зазвичай проявляється в ранньому дитинстві, як правило, у віці до семи років.

Також діти зі СДУГ мають супутні проблеми, такі як порушення мовлення, моторики, психічні розлади, енурез, тікоподібні стани та інші розлади нервової системи.

Це нормально, коли діти час від часу забувають домашнє завдання, мріють під час уроків, діють не задумуючись або вередують за обіднім столом. Але неуважність, імпульсивність і гіперактивність також можуть бути симптомами СДУГ.

Ми всі знаємо дітей, які не можуть всидіти на місці, які ніколи не слухаються, не виконують інструкцій, незалежно від того, наскільки чітко ви їх озвучуєте, або які промовляють недоречні коментарі в невідповідний момент. Іноді таких дітей клеймують "порушниками порядку" або критикують за те, що вони ліниві та недисципліновані. Однак у них може бути СДУГ.

Дехто вважає, що дівчата зі СДУГ можуть мати ситуативність, але лікарка наголошує, що здібності аналізувати ситуацію та проявляти свою поведінку від статі не залежить. Якщо ваша дитина в соціумі штовхає та б’є інших дітей, не поспішайте ставити їй діагноз СДУГ, адже необхідно окрема розглядати кожну дитину, її вік і окрему ситуацію. Можливо, дитина копіює поведінку когось у родині.

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