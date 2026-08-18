Що покласти дитині у ланчбокс до школи чи садочка / © Credits

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Шкільний ланч легко перетворюється на щоденний квест. Дитина хоче щось смачне, батьки — поживне, а у результаті яблуко повертається додому цілим, на броколі навіть не дивилися, а бутерброд таємничо зник разом із печивом.

Проте хороший ланчбокс не обов’язково має бути складним. Видання Cleveland Clinic розповіло, що достатньо зібрати обід із п’яти базових груп продуктів і тоді дитина отримає поживні речовини, необхідні для енергії та нормальної роботи мозку.

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Уявіть шкільний обід як конструктор, вам потрібні п’ять деталей: білок, цільнозернові продукти, фрукти, овочі та невеликий перекус. Не потрібно використовувати все одразу у величезних порціях, головне — різноманітність.

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Білок

Білкові продукти перетравлюються довше, тому допомагають дитині не думати про голод уже на наступному уроці. Амінокислоти з білка також необхідні для роботи організму та мозку. Для ланчбокса підійдуть:

шматочки курячої грудки

сир або сирні палички

горіхи та насіння, якщо вони дозволені у школі

хумус

натуральний йогурт

яйце

сендвіч із арахісовою пастою та джемом

Фрукти

Фрукти — простий спосіб додати до обіду клітковину та різноманітні поживні речовини. І тут краще орієнтуватися на те, що дитина справді любить, наприклад, виноград, ягоди, яблука, груші, банани та апельсини — хороші варіанти.

До речі, якщо дитині незручно їсти ціле яблуко у шкільній їдальні, наріжте його скибочками. Маленький хитрик, але саме такі деталі часто визначають, чи повернеться фрукт додому.

Овочі

Саме овочі найчастіше залишаються у ланчбоксі недоторканими, проте це не привід відмовлятися від них. Спробуйте покласти:

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маленьку моркву

огірок

помідори чері

стручковий горошок

селеру

смужки солодкого перцю

салат

готові овочі у термосі

А щоб зробити овочі цікавішими, можна додати невелику порцію улюбленого соусу чи хумусу для вмочування.

Молочні продукти

Сир, йогурт або звичайне молоко можуть стати частиною дитячого обіду. Молочні продукти важливі для росту та розвитку, тому не варто забувати про них під час складання ланчбокса.

Якщо дитина має алергію на молоко, можна обрати відповідну альтернативу.

Пиття

Найпростіший варіант — вода у багаторазовій пляшці. Також підійде нежирне несолодке молоко.

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Якщо дитина любить сік, видання радить обирати саме 100% фруктовий сік, а не солодкі напої з великою кількістю доданого цукру.

Солодке теж можна

Здорове харчування не означає, що у ланчбоксі має бути виключно морква, огірок і яйце. Невеликий смаколик може зробити обід приємнішим, головне — не перетворювати його на основну частину ланчу. Серед варіантів:

родзинки у темному шоколаді

попкорн без великої кількості масла

домашнє вівсяне печиво

чипси із солодкої картоплі чи капусти кейл

цільнозернові тортилья-чипси із сальсою

цільнозернові крекери

крендельки

суміш горіхів і сухофруктів

Як зробити, щоб дитина все з’їла

Навіть найздоровіший ланч не принесе користі, якщо дитина поверне його додому майже недоторканим, тож:

Показуйте приклад. Якщо вдома батьки їдять фрукти та овочі, для дитини це стає нормальною частиною харчування.

Дозволяйте обирати. Запитайте, який фрукт або білковий продукт дитина хоче на завтра. Участь у складанні ланчбокса підвищує шанси, що його справді з’їдять.

Чергуйте продукти. Навіть улюблений сендвіч набридає, якщо отримувати його щодня. Створіть список улюблених продуктів і по-різному їх комбінуйте.

Робіть їжу зручною. Нарізане яблуко може перемогти ціле просто тому, що його легше з’їсти за коротку шкільну перерву.

Слідкуйте за залишками. Якщо броколі щодня повертається додому, це не провал виховання, а інформація. Можливо, дитині не подобається саме цей продукт або спосіб його приготування, отже варто спробувати інший варіант.

Хороший шкільний ланч — не конкурс на найкрасивіший контейнер у класі, його головне завдання — дати дитині достатньо енергії та поживних речовин, щоб комфортно пережити навчальний день.

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