Що робити, якщо дитина не фокусує увагу на предметі: поради педіатрині

Що робити, якщо дитина не фокусує увагу на предметі: / © Credits

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Замість розпачу важливо зрозуміти: така поведінка не є ознакою байдужості чи лінощів, а сигнал, що потрібно змінити підхід. Рішенням може стати розвиток навички, яка називається «комунікативна діяльність», про це розповіла педіатриня Marissa Penny.

Комунікативна діяльність — це здатність дитини одночасно фокусуватися на об’єкті та дорослому. Малюк не просто дивиться на іграшку, а стежить за тим, куди дивитесь ви, повертає голову разом із вами, «ділиться» увагою. Це базова навичка для розвитку мови, соціальних зв’язків і навчання.

Якщо малюк не зацікавлений у тому, як ви граєте, — проблема не в іграшці, а у відсутності цієї навички. І починати потрібно не з розвитку дрібної моторики, а з емоційного контакту.

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Як допомогти дитині розвинути увагу

Заберіть фокус із іграшки — поверніть його на себе

Часто ми зациклюємося на самій грі: «чому не складає пірамідку?», «чому не катає м’ячик?». Замість цього варто зробити ставку на емоційну залученість. Не іграшка має бути цікавою, а ви — як партнер по грі.

Наприклад, візьміть кільце від пірамідки, одягніть його собі на голову та зімітуйте гучне «апчхи!» — нехай кільце впаде. Якщо дитина засміється — це вже перший крок до зорового контакту. Тепер можна запропонувати: «А давай ти мені даси кільце?»

Грайте з предметами як з інструментами комунікації

Якщо ви взяли м’яч, не очікуйте, що дитина одразу почне катати його назад. Зробіть так, щоб саме ваше ставлення до предмета стало цікавим: підкиньте м’яч, зробіть смішне обличчя, впустіть його «випадково». Це зацікавить малюка більше, ніж стандартна гра.

Повторюйте один і той самий сценарій кілька разів

Маленьким дітям важливо бачити передбачуваність. Якщо вони бачать, що після вашого «апчхи!» кільце завжди падає — це викликає очікування, а отже й включення уваги.

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Залучайте зоровий контакт та міміку

Перед тим як щось показати, переконайтеся, що дитина дивиться на вас. Розмовляйте, посміхайтеся, чітко вимовляйте фрази, коментуйте свої дії.

Чому це важливо

Розвиток уваги напряму впливає на:

мовлення — дитина починає імітувати звуки, слова, інтонації;

соціальні навички — вчиться взаємодіяти;

розуміння інструкцій — що стане базою для подальшого навчання.

Діти з розвиненою увагою легше йдуть на контакт, краще включаються у гру та сприймають нову інформацію.

Якщо ваша дитина не фокусується на предметах, не панікуйте — це не «лінощі» та не «байдужість», а сигнал, що потрібно зробити кілька кроків назад і зосередитися на емоційній взаємодії. Коли ви розвиваєте увагу через гру, сміх і близькість, ви створюєте ґрунт для всього подальшого розвитку: мови, мислення, навчання та соціальних зв’язків.

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